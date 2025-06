IERR promove debates sobre ensino, sustentabilidade e políticas públicas em Mucajaí

O Governo de Roraima, por meio do IERR (Instituto de Educação de Roraima), realiza nesta quarta-feira, 4, em Mucajaí, a primeira edição do PCIE (Produção Científica e Inovação Educacional), evento voltado a educadores, gestores, pesquisadores, estudantes e representantes da comunidade no debate de práticas educacionais, sustentabilidade e políticas públicas voltadas à transformação social.

O 1º PCIE em Mucajaí ocorrerá na Câmara Municipal de Mucajaí, é aberto ao público e terá certificação de 8 horas para os participantes. As inscrições para quem deseja participar do encontro, seja presencial ou online, podem ser feitas por meio deste link.

A programação está organizada em três eixos temáticos: Ensino e Currículo Escolar, Educação e Sustentabilidade e uma mesa-redonda intersetorial, que tratará de temas como Educação, Saúde, Segurança no Trabalho, Processo Legal e Execução Penal. Todo o conteúdo das mesas redondas e palestras será transmitido online e podem ser acompanhadas ao vivo nesta página.

O evento faz parte de uma programação itinerante que está sendo realizada pelo IERR em todos os municípios do Estado, com o objetivo de promover a interiorização do ensino superior e incentivar a produção científica local.

Segundo a coordenadora da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Tecnologia do IERR, Maria das Neves Pinheiro, a ação reforça o compromisso do Governo com uma educação pública de qualidade, inovadora e alinhada às demandas da sociedade.

“É uma iniciativa que reforça o compromisso do Governo de Roraima com a interiorização do ensino e promove a divulgação científica. O PCIE incentiva a reflexão sobre práticas inovadoras no campo da educação, com ênfase no ensino das ciências”, afirmou a coordenadora.

A programação começa às 9h da manhã, com a abertura oficial e mesa-redonda. À tarde, as atividades recomeçam às 14h, com os debates sobre Ensino e Currículo e Educação e Sustentabilidade.

