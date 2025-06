Parque Arruda Câmara recebe visita de militares do Grupamento de Engenharia durante ‘Tour Ambiental’

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara recebeu, nesta segunda-feira (2), a visita de integrantes do 1º Batalhão do Grupamento de Engenharia da Paraíba. O grupo participou do programa ‘Tour Ambiental’ da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Capital, que apresentou ações e projetos desenvolvidos pela Prefeitura de João Pessoa como parte da programação da Semana de Meio Ambiente.

A programação teve início no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde os militares foram recebidos por técnicos da Semam e conheceram projetos voltados à gestão ambiental da Capital. Em seguida, o grupo seguiu para o Viveiro Municipal, espaço onde são cultivadas diversas espécies de mudas nativas utilizadas no reflorestamento e em ações de educação ambiental.

Alex Rodrigues, coordenador de projetos da Semam, explica que a visita fez parte da Semana do Meio Ambiente, que teve início no domingo (1) e vai até o próximo sábado (7). “É uma semana inteira repleta de atividades para o meio ambiente. Esse projeto tem sido uma forma da gente aproximar e estreitar mais ainda o fortalecimento das parcerias. Hoje, nós trouxemos os oficiais do 1º Grupamento de Engenharia, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, com um grupo de oito pessoas que tiveram uma imersão, uma aproximação e um conhecimento mais amplo, de como funciona a Secretaria de Meio Ambiente”, revelou.

O coordenador explica ainda sobre a parceria. “Nós temos várias ações, que podem ser no plantio, e eles têm uma comissão voltada ao meio ambiente. Eles colocaram à disposição cerca de 300 homens para aumentar o nosso ‘braço’ de atuação nessas ações que a gente pode fazer no sentido de, em algum dia específico, fazer um plantio numa determinada área. Eles se colocaram à disposição também para educação ambiental, já que lá eles têm uma comissão de educação ambiental que pode fortalecer o que nós já temos”, explicou Alex Rodrigues.

O grupo finalizou o roteiro com uma visita ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara, um dos principais patrimônios ambientais da cidade. Durante o passeio, os visitantes puderam conhecer de perto a diversidade da fauna e flora mantidas no local, além de entender o trabalho realizado pela equipe técnica do parque na reabilitação de animais silvestres vítimas de tráfico, maus-tratos ou acidentes.

Jean José Arantes Martins, coronel chefe da sessão de Meio Ambiente do 1º Grupamento de Engenharia, ressalta que o objetivo da visita é fortalecer os laços já existentes, institucionais, do Exército Brasileiro com a Prefeitura de João Pessoa. “O Exército já tem, de longa data, uma parceria com a Prefeitura em diversas iniciativas de apoio mútuo e aceitamos o convite de vir nesse roteiro para poder conhecer as pessoas e lugares onde se desenvolvem os trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa”, disse.

A diretora do Parque Arruda Câmara, Milenna Simões, falou da satisfação de receber o grupo no espaço público. “Tivemos a alegria de receber os homens e mulheres do Grupamento de Engenharia. Fizemos o percurso mostrando as áreas de todo o parque. Nós vamos fazer algumas mudanças na Bica, em relação à educação ambiental, como também da área de eventos e contamos com mais essa parceria, que será de mão dupla, tanto da gente para eles, como deles para a gente”, destacou.