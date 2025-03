Professores das Salas Multifuncionais irão participar de capacitação com alunos surdos

Professores que atuam em SRMs (Salas de Recursos Multifuncionais) irão participar da formação “Prática Pedagógica em Libras – Uma vivência real para professores que atuam em SRMs (Sala de Recursos Multifuncionais) com alunos surdos”. A capacitação será realizada nesta sexta-feira, 28, às 18h30, na Escola Estadual General Penha Brasil e contará com a participação de 34 docentes que atuam em SRMs de 17 unidades de ensino da rede estadual.

A formação é mais um passo para fortalecer a inclusão educacional e garantir que os alunos surdos tenham uma experiência de aprendizagem mais significativa e eficaz. A chefe da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Educação e Desporto, Helen Feijó, destaca a importância da capacitação para garantir um ensino mais acessível e eficiente

“Capacitar os professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais é essencial para garantir que os alunos surdos tenham um atendimento especializado de qualidade. Essa formação busca proporcionar uma vivência real da Libras, permitindo que os educadores aprimorem suas práticas pedagógicas e tornem a comunicação e a aprendizagem mais acessíveis para esses estudantes”, explica Helen.

O principal objetivo da formação é ampliar as habilidades e competências dos professores no AEE (Atendimento Educacional Especializado) de alunos surdos, proporcionando uma abordagem prática e imersiva na Libras (Língua Brasileira de Sinais (Libras). A atividade reforça o compromisso do Governo de Roraima com a inclusão e o aprimoramento das práticas pedagógicas voltadas para estudantes surdos.

De acordo com dados do Censo Escolar, a rede estadual de ensino possui matriculados 2.318 estudantes público alvo da Educação Especial, ou seja, são estudantes que apresentam deficiências diversas entre elas, auditiva, visual, múltipla, intelectual, física, além de transtornos globais do desenvolvimento, espectros do autismo e altas habilidades/superdotação.

Segundo o levantamento do CAS (Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez Princesa Isabel) que atende a estudantes com deficiência auditiva, com ênfase no ensino da Libras e adaptação curricular, a rede estadual de ensino atende 24 alunos surdos e 17 alunos com deficiência auditiva.

Educação Especial e Salas de Recursos Multifuncionais

As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços que oferecem recursos pedagógicos e tecnologias para complementar a formação dos alunos, e são fundamentais para que os estudantes tenham um atendimento mais individualizado e alinhado às suas necessidades. As matrículas nas salas multifuncionais acontecem após o início das aulas, quando as famílias são chamadas para assinar o termo de compromisso, pois funcionam no contra turno escolar.

Atualmente existem 63 Salas de Recursos Multifuncionais implantadas em toda a rede estadual de ensino, sendo 53 na capital; um em escola estadual indígena; nove em unidades escolares do interior e um total de 104 professores atuam no AEE. Além das unidades já em funcionamento, outras 45 escolas estão em processo de implantação de SRMs.

As escolas estaduais que vão participar da formação são:

Escola Estadual General Penha Brasil

Escola Estadual Professora Diva Alves de Lima

Escola Estadual Monteiro Lobato

Escola Estadual de Tempo Integral Professora Maria das Dores Brasil

Escola Estadual Oswaldo Cruz

Escola Estadual Mário David Andreazza

Escola Estadual Professor Antônio Ferreira de Souza

Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos

Colégio Estadual Militarizado Doutor Luiz Rittler Brito de Lucena

Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães

Colégio Estadual Militarizado Professor Severino Gonçalo Gomes Cavalcante

Escola Estadual Maria Raimunda Mota de Andrade

Colégio Estadual Militarizado Professora Maria dos Prazeres Mota

Escola Estadual Professora Raimunda Nonato de Freitas

Colégio Estadual Militarizado Presidente Tancredo Neves

Colégio Estadual Militarizado Irmã Maria Teresa Parodi

Colégio Estadual Militarizado Fernando Granjeiro de Menezes

