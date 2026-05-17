Sesau promove vacinação para trabalhadores de empresas roraimenses nesta sexta-feira, 15

Ação integra parceria com Ministério da Saúde e Sesi em todo o país

A Sesau (Secretaria de Saúde) e o Sesi-RR (Serviço Social da Indústria de Roraima) realizam, nesta sexta-feira, 15, uma mobilização para vacinação nas sedes da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e das empresas Promix e Coema Construtora. O mutirão ocorre de 8h às 12h e de 14h às 17h nos três ambientes de trabalho.

O trabalho integra a parceria entre o Sesi e o MS (Ministério da Saúde), desenvolvida em todo o Brasil, com o objetivo de facilitar o acesso às vacinas e incentivar a atualização da caderneta vacinal da população adulta.

Serão ofertadas vacinas Dupla Adulto (difteria e tétano – DT), de Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, Covid-19, HPV e Influenza. Os interessados devem apresentar nos locais documento pessoal, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Todos os imunizantes estão previstos no Calendário Nacional de Vacinação do Adulto e serão aplicados conforme situação vacinal de cada pessoa.

A gerente do Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização, Emilly Dias, reiterou o movimento de levar a imunização próximo daqueles que ainda não puderam atualizar as doses vacinais por conta da rotina laboral.

“A estratégia reforça a importância das parcerias institucionais e das ações de extramuros para fortalecer a prevenção de doenças imunopreveníveis e também ampliar a proteção à saúde dos trabalhadores do estado de Roraima”, destacou.

O gerente de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-RR, Waldeth Gondim, destacou o fortalecimento das estratégias voltadas à ampliação do acesso à vacinação, utilizando os espaços e estruturas para a realização de ações direcionadas aos trabalhadores da indústria, oportunizando a atualização do calendário vacinal da população adulta.

“Isso contribui diretamente para a promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento das políticas públicas de imunização no ambiente laboral. Além disso, integra os esforços do Ministério da Saúde, Sesi e Secretaria de Saúde de Roraima para dar suporte na ampliação do acesso à vacinação na Região Norte, contemplando nesse momento os trabalhadores da indústria do município de Boa Vista”, disse.

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