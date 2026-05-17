Hospital Santa Isabel promove ação em homenagem ao Dia do Assistente Social



14/05/2026 |

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Em alusão ao Dia do Assistente Social, o Hospital Municipal Santa Isabel realizará, nesta sexta-feira (15), pela manhã, uma ação de conscientização sobre a importância da doação de sangue com os usuários do ambulatório que passam pela unidade para consultas e exames.

Além de incentivar a doação de sangue e reforçar a necessidade de manter os estoques do Hemocentro abastecidos, o momento será de valorização do trabalho das assistentes sociais, profissionais que atuam diariamente na escuta, orientação e cuidado com os usuários.

A iniciativa será conduzida pela equipe do Serviço Social do hospital e reforça dois pilares fundamentais da atuação profissional: a solidariedade e o acolhimento. Além disso, as assistentes sociais irão enfatizar o compromisso com o atendimento humanizado, valorizando a escuta qualificada, o respeito e a dignidade no cuidado com cada paciente.