Lakers x Pacers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (26/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Lakers x Pacers: Onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da NBA

O Los Angeles Lakers entra em quadra nesta quarta-feira (26/03) para enfrentar o Indiana Pacers, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. A bola sobe às 20h30 (horário de Brasília), e a equipe californiana busca uma recuperação após três derrotas seguidas. Enquanto isso, os Pacers vivem grande fase, embalados por cinco vitórias consecutivas.

Onde assistir Lakers x Pacers ao vivo?

Os fãs de NBA poderão acompanhar o confronto pela ESPN, que transmite a partida ao vivo para o Brasil.

Data: Quarta-feira, 26 de março de 2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis

Transmissão: ESPN

Momento das equipes

Lakers precisa reagir

Após uma derrota contra o Orlando Magic, o Lakers segue sua viagem para Indiana tentando reencontrar o bom basquete que apresentava há algumas rodadas. Apesar de contar com LeBron James e Luka Doncic, a equipe tem sofrido defensivamente e perdido consistência ofensiva.

O técnico JJ Redick tenta ajustar a rotação e melhorar a química da equipe, que caiu para a quinta posição na Conferência Oeste após as recentes derrotas. Para vencer o Pacers, o Lakers precisará de atuações consistentes de seus principais jogadores e um desempenho defensivo mais sólido.

Pacers em alta

O Indiana Pacers vive um momento totalmente oposto ao do Lakers. A equipe vem de cinco vitórias seguidas, liderada por Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. O time de Indiana tem um ataque rápido e dinâmico, que pode criar dificuldades para a defesa do Lakers, especialmente no garrafão, onde Myles Turner retorna ao time.

Prováveis escalações

Los Angeles Lakers:

Hayes, James, Finney-Smith, Reaves e Doncic

Técnico: JJ Redick

Indiana Pacers:

Turner, Siakam, Nesmith, Nembhard e Haliburton

Técnico: Rick Carlisle

Destaques do jogo

LeBron, Doncic e Reaves: O trio fundamental para os Lakers

Se quiser voltar a vencer, o Lakers precisará que LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves comandem as ações ofensivas. Além disso, jogadores como Rui Hachimura e Jaxson Hayes precisam elevar o nível de suas atuações para ajudar a equipe a competir com o forte ataque do Pacers.

Como ajustar a defesa?

A defesa tem sido um problema para o Lakers, principalmente contra equipes jovens e atléticas. O técnico JJ Redick pode precisar de formações mais altas para conter Siakam e Turner, além de melhorar a rotação defensiva para evitar segundas chances ao adversário.

O Pacers não é um time forte nos rebotes, o que pode ser explorado pelo Lakers para ganhar vantagem e limitar as oportunidades do rival.

Relatório de lesões

Lakers:

LeBron James (distensão na virilha esquerda) – provável

(distensão na virilha esquerda) – Rui Hachimura (tendinopatia patelar esquerda) – provável

(tendinopatia patelar esquerda) – Maxi Kleber (cirurgia no pé direito) – fora

(cirurgia no pé direito) – Bronny James Jr. (G-League) – fora

Pacers:

Isaiah Jackson (ruptura do tendão de aquiles direito) – fora

Com a fase ruim recente, os Lakers encaram o Pacers em um jogo decisivo para retomar a confiança e se manter na briga pelas primeiras posições do Oeste. Será que LeBron e companhia conseguirão superar o bom momento do Indiana?