GT faz análise de risco em boletins de ocorrências – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, esteve nesta sexta-feira (28) na Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) para conhecer de perto os avanços do Grupo de Trabalho (GT) criado no âmbito da Delegacia-Geral da Polícia Civil, e coordenado pelos delegados Márcio Rogério Faria Custódio e Maria de Lourdes Cano. Instituído no último dia 19 de fevereiro, o GT tem a missão de diagnosticar, aprimorar e acelerar as investigações dos crimes praticados contra as mulheres, garantindo mais eficiência no atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). O governo estadual tem trabalhado para aperfeiçoar a estrutura, integrar os Poderes e melhorar o atendimento prestado às mulheres vítimas de violência.

Durante a visita, Barbosinha destacou a importância do trabalho integrado para garantir respostas mais ágeis às vítimas. “O primeiro passo foi um mergulho interno para diagnóstico da situação, avaliando os boletins de ocorrência, identificando demandas de tecnologia, estrutura e pessoal. A partir disso, fortaleceremos o diálogo com o município, a União e as instituições do sistema de Justiça, como Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça, para avançarmos nas medidas possíveis e aprimorarmos esse atendimento tão essencial”, afirmou.

Segundo o delegado Márcio, a equipe já iniciou uma análise detalhada das ocorrências para traçar estratégias mais eficazes. “Estamos atuando em duas frentes: reduzir o passivo acumulado, priorizando os casos mais urgentes, e aperfeiçoar o gerenciamento de risco para garantir provisões imediatas às vítimas que correm maior perigo. Além disso, estamos implementando ferramentas tecnológicas para melhorar a triagem e acelerar as investigações”, explicou.

Já a delegada Maria de Lourdes ressaltou que todos os boletins de ocorrência estão sendo minuciosamente revisados para garantir o encaminhamento adequado ao Poder Judiciário.

“Desde os casos de menor potencial ofensivo até os de grande gravidade, nossa prioridade é garantir que as vítimas tenham proteção e que os agressores sejam devidamente responsabilizados. Estamos trabalhando com máxima celeridade para que nenhuma mulher fique desamparada e para que aqueles que praticam violência doméstica sejam excluídos do convívio social, quando necessário”, pontuou.

Com prazo inicial de 90 dias para conclusão dos trabalhos, o Grupo de Trabalho da Polícia Civil representa um avanço significativo no combate à violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul.

Lucas Cavalheiro, Vice-Governadoria

Fotos: Álvaro Rezende

ATENÇÃO: confira o aqui o pack imprensa com as imagens do evento