Museu do Folclore de São José recebe 2.220 visitantes em maio

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Maio foi um mês bastante movimentado no Museu do Folclore de São José dos Campos, com um registro de 2.220 visitantes. A maior parte (1.318) é de pessoas que conheceram a exposição de longa duração, tanto de forma espontânea (1.187) como agendada (98). Nos cinco primeiros meses do ano, o museu já recebeu 9.264 visitantes.

Das visitas espontâneas computadas, 810 pessoas são de São José, 365 de outros 17 estados e 85 cidades e 12 do exterior: Estados Unidos (4), Chile (2), Hungria (2), Camarões (1), Colômbia (1), Itália (1 e Peru (1).

Entre as visitas agendadas, foram três escolas e duas instituições.

Em relação aos eventos formativos, as atenções estiveram voltadas para a 23ª Semana de Museus e o Diálogos sobre Folclore, que envolveram outras atividades do mês em suas programações. Juntas, elas reuniram um total de 565 participantes, incluindo uma webinar.

Funcionamento

As visitas à exposição podem ser feitas de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h.

Biblioteca e brinquedoteca funcionam de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h30. Visitas em grupo devem ser agendas pelo site do museu, neste link.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de São José dos Campos

Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 ou (12) 3924-7354

www.museudofolclore.org



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo