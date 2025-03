Equipes da Prefeitura retiram 9 toneladas de lixo que obstruíram sistema de drenagem durante as últimas chuvas

Posted on

Cão da raça pitbull foi abandonado em uma via de Vila Isabel. Foto: Divulgação/GM Guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito da Zona Norte (GET-Norte) resgataram um cão da raça pitbull, de aproximadamente um ano, que foi abandonado em uma via de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O abandono ocorreu no dia 8 […]