Vacinas contra COVID-19 estão disponíveis para grupos prioritários em Boa Vista

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo que está no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado resgatou quatro cachorros nesta segunda-feira (13), em uma casa alagada na cidade de Canoas. Os bombeiros averiguavam a residência, onde sentiram um cheiro forte, quando notaram os quatro animais, […]