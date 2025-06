Semob-JP realiza ações durante toda a semana e destaca orientação sobre travessia segura na faixa de pedestre

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) segue com sua programação de ações educativas durante toda a semana, reforçando a importância da segurança no trânsito para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Na tarde desta quarta-feira (11), a equipe de Educação para o Trânsito esteve presente no Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários, promovendo orientações sobre a travessia segura na faixa de pedestres.

A ação visa conscientizar a população sobre o respeito à sinalização e os cuidados necessários ao atravessar vias movimentadas, além de estimular atitudes responsáveis no trânsito. O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou que as ações educativas promovidas pela gestão municipal são contínuas e fundamentais para a construção de uma cultura de paz no trânsito.

“Passamos pelo Maio Amarelo, mês de referência para redução de sinistros de vítimas, e seguimos com a programação nesse mês de junho junto à população. O trabalho é intenso e é preciso que cada cidadão compreenda que tem seu papel diante de uma mobilidade mais segura para todos”, ressaltou o superintendente.

Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, reforçou que respeitar a faixa de pedestres, tanto por parte do condutor quanto do pedestre, é um ato de cidadania que salva vidas. “Além de um compromisso cidadão, o respeito à faixa é garantido por lei: o artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro prevê infração gravíssima para o condutor que deixar de dar preferência ao pedestre na faixa, computando 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa”, alertou.

As atividades educativas têm como foco principal a redução de sinistros e a valorização da vida, por meio da informação e da mudança de comportamento. Até o final desta semana, outras localidades da Capital também receberão abordagens educativas com temáticas variadas, sempre priorizando a segurança viária.

Quinta-feira (12)

Horário: 6h30

Local: Colégio Evolução – Miramar

Horário: 9h30 (Palestra)

Local: Intrafrut – Bairro das Indústrias

Horário: 15h30

Local: Centro Turístico – Tambaú

Sexta-feira (13)

Horário: 6h30

Local: Colégio Polígono – Bancários