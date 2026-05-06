Governo de Roraima anuncia novas gestões em áreas estratégicas



Foto: Governo de Roraima



O governador Soldado Sampaio deu continuidade à composição da equipe de governo, com uma série de novos decretos publicados nesta sexta-feira, 1º de maio. As mudanças ocorrem em cargos de gestão de secretarias e órgãos estratégicos do Executivo estadual.

Ao anunciar a nova composição, o governador destacou que as escolhas seguem critérios técnicos e foco em resultados.

“Estamos formando uma equipe com experiência, responsabilidade e capacidade de entrega. Nosso objetivo é garantir o funcionamento pleno dos serviços públicos, dar estabilidade à gestão e responder de forma eficiente às demandas da população de Roraima”, afirmou.

Entre as nomeações mais recentes, nomeou Venilson Batista da Mata para a Procuradoria-Geral Adjunta do Estado. Anteriormente, para a titularidade da PGE-RR, o governador nomeou o advogado Paulo Luís de Moura Holanda.

Na Casa Civil, o ex-governador Francisco Flamarion Portela volta a assumir o posto como secretário-chefe da pasta, reforçando a capacidade de articulação institucional do Executivo.

Na Secretaria de Infraestrutura (Seinf), Gregório Almeida Júnior passa a comandar a pasta, com Carlos Wagner Briglia Rocha como secretário adjunto. Já na Secretaria de Saúde, Claudete da Silva Praia assume como secretária adjunta.

Na área da educação, nomeou Ana Célia de Oliveira Paz para secretária de Estado da Educação e Desporto (Seed), enquanto Nildete Silva de Melo assume a Secretaria Adjunta de Gestão da Educação Básica.

No setor de comunicação, Leandro Freitas dos Santos foi nomeado secretário adjunto da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Para a presidência do IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer), foi designado Márcio Oliveira Pires de Sousa.

Governo nomeia mulheres para a segurança pública

No primeiro momento da formação da equipe, o Governo do Estado definiu nomes para áreas prioritárias. Assim, na segurança pública, nomeou a delegada Eliane Gonçalves para a Secretaria de Segurança Pública, a coronel Valdeane Alves de Oliveira para o comando da Polícia Militar e a delegada Simone Arruda do Carmo para a Delegacia-Geral da Polícia Civil.

Também designou o coronel Francisco Xavier Castro para a chefia da Casa Militar e manteve o coronel Anderson Carvalho de Matos no comando do Corpo de Bombeiros. Além disso, nomeou Diego Aragão para a presidência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RR).

Em outras áreas, anunciou Paulo Luís de Moura Holanda como procurador-geral do Estado, Raimundo Nonato Mesquita para a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes). Bem como Kardec Jackson Santos da Silva como secretário interino da Fazenda (Sefaz).

Fonte: Da Redação

