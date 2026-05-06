Governo de MS investe em infraestrutura e apoia feira agropecuária em Glória de Dourados – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com entrega de obras, anúncio de construção de moradias e atendimento ao setor produtivo, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul apoia e participa da 35ª Expoglória. O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda, nesta sexta-feira (1°), no evento, que segue até domingo (3) e também marca o aniversário de 62 anos do município de Glória de Dourados.

“Reafirmo o compromisso do Governo do Estado com o setor produtivo das diversas áreas. As parcerias e harmonia de todos os envolvidos contribui para uma sociedade melhor”, afirmou Riedel.

Para atender as demandas dos produtores locais, Riedel participou de reuniões setoriais da pecuária leiteira, avicultura e suinocultura.

O Proleite (Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira) conta com aporte de R$ 70 milhões para modernizar a pecuária leiteira e atua no melhoramento genético, apoio à indústria láctea, assistência técnica e gerencial, além do subprograma Leite Vida. O objetivo é criar um ambiente de desenvolvimento sustentável para o setor, uma das marcas da gestão estadual.

No total, 212 produtores terão seu plantel melhorado através de investimento direto do Governo do Estado, que colocará no rebanho leiteiro de MS um total de 427 animais selecionados.

A avicultura em Glória de Dourados é um setor em expansão, impulsionado por assistência técnica, com foco na produção de corte, presença da Aviglória (associação dos avicultores mais antiga do Estado) e reforço das ações de vigilância para garantir a sanidade da produção de aves (parceria com a Iagro/MS).

Incentivos

O Programa Frango Vida, do Governo do Estado, já destinou mais de R$ 66 milhões em incentivos para a retomada e expansão da avicultura estadual, e estabelece critérios técnicos, ambientais e sanitários para acesso aos incentivos, promovendo a modernização das granjas, reinvestimento produtivo e adoção de boas práticas.

A suinocultura do Estado vive um momento de forte expansão e já desponta como um dos segmentos mais dinâmicos do agronegócio estadual. Nos últimos três anos, a atividade registrou crescimento próximo de 50%, consolidandose como referência em organização, tecnologia e sustentabilidade.

O Governo do Estado tem atuado como indutor desse avanço, com políticas de incentivo e programas estruturantes, como o Leitão Vida, que busca aumentar a eficiência produtiva e a competitividade da cadeia.

Atualmente, de acordo com dados da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o MS conta com mais de 300 granjas em operação e uma produção anual em torno de 3,6 milhões de suínos abatidos. A cadeia também tem impacto significativo na geração de empregos, com aproximadamente 32 mil postos diretos, além de

movimentar setores como grãos, genética e serviços.

No cenário internacional, o desempenho também chama atenção. As exportações ultrapassam 20 mil toneladas de carne suína, com crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior. Entre os principais mercados consumidores estão países da Ásia e do Oriente Médio, como Singapura, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.

Obras

O governador também entregou obras, anunciou a construção de mais 66 moradias durante a agenda em Glória de Dourados.

Em parceria com o município, o Governo do Estado destinou mais de R$ 4 milhões para a execução do programa municipal de edificação de 66 casas no loteamento residencial Cabo Almi. As moradias serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Com foco na regularização fundiária urbana de famílias de baixa renda, foram entregues títulos de regularização fundiária para proprietários de imóveis dos distritos de Guassulândia e Novo Pinheiro. A ação é parte do Programa Lar Legal, iniciativa do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

“É uma ação que devolve a liberdade para quem recebe a regularização. A propriedade passa a ser de fato e de direito para quem viveu ali a vida toda”, disse Riedel. No município o Governo do Estado investiu R$ 2,6 milhões, por meio do programa MS Ativo, no recapeamento de diversas ruas.

O governador também vistoriou obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Industrial. Com os trabalhos recém iniciados (2% de execução), a obra faz parte do programa MS Ativo municipalismo e conta com R$ 8,8 milhões de investimentos estaduais para pavimentar trechos de 20 vias urbanas.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS