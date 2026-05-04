Por MRNews



Avião com jogadores cai e deixa mortos após impacto e incêndio

Um acidente aéreo de grandes proporções chocou os Estados Unidos na noite da última quinta-feira (30). Uma aeronave de pequeno porte caiu na região de Texas Hill Country, resultando na morte de todas as cinco pessoas que estavam a bordo. A tragédia foi confirmada pelas autoridades na sexta-feira (1º).

O avião, um Cessna 421C, caiu nas proximidades de Wimberley, cidade localizada a cerca de 65 quilômetros de Austin. Entre as vítimas estavam o piloto e quatro passageiros, integrantes de um clube de pickleball que viajavam para participar de um torneio.

Impacto violento e destruição total da aeronave

Segundo o Departamento de Segurança Pública do Texas, o acidente ocorreu por volta das 23h e foi seguido por um incêndio intenso, o que aumentou ainda mais a gravidade da situação. As equipes de resgate encontraram a aeronave completamente destruída ao atingir uma área arborizada.

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“O piloto e os quatro passageiros a bordo foram declarados mortos no local”, informou o sargento responsável pela ocorrência. Até o momento, os nomes das vítimas não foram oficialmente divulgados.

A aeronave havia decolado da cidade de Amarillo e tinha como destino o Aeroporto Nacional de New Braunfels, em um trajeto que duraria cerca de duas horas.

Relatos indicam possíveis falhas antes da queda

Testemunhas que vivem próximas ao local relataram momentos de pânico pouco antes do acidente. Uma moradora afirmou ter sentido o impacto de dentro de casa, acreditando inicialmente que o incêndio havia começado em sua propriedade.

Outro residente relatou ter ouvido o motor da aeronave apresentando falhas instantes antes da queda, com um som irregular que pode indicar problemas mecânicos.

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Investigação vai apurar as causas

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas por autoridades federais norte-americanas. Informações preliminares apontam que o avião apresentou comportamento instável antes de desaparecer dos radares.

As condições climáticas na região eram de céu nublado no momento da queda, mas ainda não há confirmação de que o clima tenha contribuído diretamente para o acidente.

Tragédia interrompe viagem esportiva

As vítimas seguiam viagem para um evento esportivo, o que torna o caso ainda mais comovente. O acidente interrompeu de forma trágica os planos do grupo, deixando familiares e a comunidade esportiva em luto.

Casos como esse reforçam a importância da manutenção rigorosa de aeronaves e da investigação detalhada de acidentes, especialmente em voos de pequeno porte.

Tags: acidente aéreo, queda de avião, Estados Unidos, Texas, tragédia, aviação, notícias internacionais