GCM flagra tráfico, detém dois suspeitos e apreende 72 porções de drogas em Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, deteve, na manhã desta sexta-feira (1º), dois homens, de 21 e 35 anos, que portavam o total de 72 porções de drogas, além de um rádio comunicador e anotações de comercialização, no bairro Brigadeiro Tobias.

Durante patrulhamento preventivo no Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias, a equipe da GCM deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles estava de posse de uma sacola e o outro, um rádio comunicador. Ao perceberem a presença da viatura, ambos empreenderam fuga a pé.

Foi realizado acompanhamento, tendo êxito na abordagem dos indivíduos após breve deslocamento. Um dos abordados foi alcançado pela equipe, enquanto o outro veio ao solo após tropeçar, juntamente com a sacola que carregava.

Durante a busca pessoal, foram localizadas com o indivíduo de 35 anos, 6 porções de substância análoga à cocaína e 2 porções de substância análoga ao crack, além de um rádio comunicador. Com o segundo abordado, de 21 anos, foram encontradas anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes e, no interior da sacola, outras 43 porções de substância análoga ao crack, 21 porções de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 30,55 em dinheiro.

Em relato espontâneo à equipe, um dos indivíduos informou atuar como vendedor dos entorpecentes, esclarecendo que as anotações referiam-se à contabilidade das vendas. O outro declarou exercer a função de “olheiro”, sendo responsável por avisar sobre a presença de viaturas na região, por meio de rádio comunicador, além de auxiliar no armazenamento e na reposição dos entorpecentes.

Os envolvidos foram encaminhados para avaliação médica e, posteriormente, apresentados no Plantão Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência em flagrante por tráfico de entorpecentes. Os entorpecentes foram encaminhados para perícia e os indivíduos permaneceram detidos, à disposição da Justiça.