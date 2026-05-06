Estrada Boa: programa avança e chega a 90% das rodovias de Santa Catarina

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

Por onde anda em Santa Catarina, o cidadão encontra obras do programa Estrada Boa. Implementado pelo governador Jorginho Mello, em 2023, a ação tem por objetivo recuperar as vias estaduais e mudar a situação, que na época era considerada precária. E o trabalho tem dado resultado: atualmente 90% da malha viária está recuperada, com situação considerada boa ou ótima. E a projeção é de que até o final de 2026, as melhorias alcancem 100% das estradas catarinenses.

“Quando assumimos, passamos as contas do Estado a limpo e demos atenção total a alguns setores. As nossas rodovias estavam abandonadas e por isso criamos o Estrada Boa, um programa que é sucesso absoluto. Eu não estou tendo tempo na agenda para inaugurar tanta obra, tem umas que só digo pro prefeito liberar o tráfego e pregar a placa inaugural. Isso porque nossa equipe vem se dedicando e trabalhando muito para conseguir melhorar a vida e a segurança dos catarinenses que passam pelas nossas rodovias, seja para passear ou viajar, seja para trabalhar, transportando a nossa produção”, analisou o governador Jorginho Mello.

Trechos triplicados da SC-401 já foram entregues e trabalhos avançam em outros pontos da rodovia mais movimentada do estado – Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSC

No começo de 2023 apenas pouco mais de 26% das SCs estavam em ótimas ou boas condições, segundo levantamento da Fetrancesc. A realidade mudou e além das entregas já realizadas, outras obras estão prestes a serem inauguradas, com destaque para a restauração com aumento da capacidade da SC-305 em pavimento rígido (concreto), de Campo Ere, a São Lourenço Oeste, que vai custar quase R$ 120 milhões e a SC-492, de Romelândia a São Miguel da Boa Vista, ao custo de R$ 43,5 milhões.

“Temos de Macieira a Arroio Trinta, temos em Ituporanga. Iremos em julho liberar o tráfego da Serra do Faxinal, a Serra do Corvo Branco. Afinal, a gente tem muita coisa ainda para inaugurar e muita coisa para autorizar”, projeta o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

Serra do Corvo Branco – Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Além das restaurações, o Governo do Estado também trabalha com as implementações de novas estradas. Ao todo, são mais de 100 frentes de trabalho, contemplando mais de três mil quilômetros de rodovias

“Lógico que é um desafio, porque todo dia aparece uma nova demanda, o trânsito de Santa Catarina só aumenta. As necessidades e os investimentos são cada vez maiores, mas nós vamos entregar no final desse governo 100% da malha viária recuperada em estágio regular, bom e ótimo. Então, esse é um avanço extraordinário para Santa Catarina”, explica Grando.

Somando obras estruturantes, revitalizações, serviços de conservação e manutenção, o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), está investindo mais de R$ 5,15 bilhões no programa Estrada Boa.