MS transforma participação em potência e reúne juventudes dos 79 municípios em encontro histórico

Um Estado inteiro representado pela juventude. Do Norte ao Sul, adolescentes e jovens ocuparam espaços, compartilharam vivências e mostraram, na prática, que política pública se constrói com escuta, presença e pertencimento. Em um encontro histórico, o Governo do Estado reuniu 2,4 mil estudantes no lançamento do Programa Juventude Plena, iniciativa voltada ao desenvolvimento integral das juventudes sul-mato-grossenses.

Pela primeira vez, os 79 municípios estiveram representados em um mesmo espaço pelas próprias juventudes. Entre estudantes da Rede Estadual de Ensino, IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Instituto Mirim, Cidade dos Meninos, CIEE e representantes dos 344 grêmios estudantis do Estado, o encontro transformou o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo em um grande espaço de diálogo, participação e construção coletiva.

Juventude Plena uniu 2,4 mil jovens ao longo de todo o dia. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Ao longo do dia, os jovens tiveram contato direto com programas, serviços e ações desenvolvidas pelo Estado nas áreas de saúde mental, educação, participação cidadã, qualificação profissional, tecnologia, enfrentamento ao racismo, prevenção à violência contra a mulher e fortalecimento das identidades juvenis. A proposta foi apresentar políticas públicas construídas a partir da escuta dos territórios e das diferentes realidades vividas pela juventude.

As apresentações culturais também deram o tom do encontro. Breaking, graffiti, grafismo indígena e batalhas de rima abriram espaço para que adolescentes e jovens se expressassem por meio da arte, da cultura e da própria vivência, transformando o evento em um ambiente de troca, pertencimento e reconhecimento das múltiplas juventudes presentes no Estado.

Breaking ocupou palco enquanto políticas públicas eram lançadas dentro do Juventude Plena. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Ujohny e Barba Ruiva 067 (Foto: Matheus Carvalho/SEC)







No graffiti, Gaara. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)





Secretário de Estado da Cidadania, José Francisco Sarmento refletiu sobre como a construção das políticas públicas para juventude nasce da capacidade de sonhar e também de se inconformar diante das desigualdades e dificuldades enfrentadas pelos jovens.

“Esse é o momento em que a cabeça de vocês mais sonha com o futuro. O que eu vou ser? O que eu vou fazer? E eu sempre digo que não dá para ser servidor público se a gente não for inconformado. É preciso se indignar, porque é esse inconformismo que move a gente”, afirmou.

Sarmento também falou sobre a importância de garantir oportunidades para que adolescentes e jovens possam construir projetos de vida. “Quando a gente é adolescente, sempre perguntam o que queremos ser quando crescer, quais são os nossos sonhos. Todos vocês têm o direito de sonhar. E essa é uma luta que o Governo do Estado tem feito diariamente: criar caminhos para que esses sonhos possam acontecer”, completou.

Programa apresentou todas as políticas públicas da Secretaria de Estado da Cidadania voltadas às juventudes de MS. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, conduziu quadro “De Líder para Líder”. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Um dos momentos mais simbólicos da programação foi o quadro “De Líder para Líder”, com a participação do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Com trajetória iniciada nos grêmios estudantis e posteriormente nos diretórios acadêmicos, Barbosinha compartilhou experiências sobre liderança, participação política e construção de propósito ao lado dos jovens gremistas presentes no evento.

Ao falar sobre a importância estratégica do programa, o vice-governador reforçou que investir na juventude significa fortalecer o futuro de Mato Grosso do Sul. “Quando o Estado acredita na juventude, ele não está apenas investindo em políticas públicas. Está investindo em sonhos, oportunidades e no futuro de toda uma sociedade. O Juventude Plena nasce exatamente com esse propósito: abrir caminhos, fortalecer lideranças, ampliar oportunidades e mostrar para os nossos jovens que eles podem ser aquilo que desejarem. Porque um Mato Grosso do Sul forte também se constrói com educação, protagonismo e esperança no futuro”, afirmou.

Subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz pontuou que pensar políticas públicas para jovens exige compreender a diversidade existente nos territórios e nas experiências de vida de cada um.

Subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, falou sobre a pluralidade de jovens que compõem o Estado de MS. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



“A gente tem juventudes diferentes umas das outras. A gente tem juventudes indígenas, quilombolas, rurais, urbanas e tantas outras. Nós não podemos olhar a juventude de um único aspecto, mas compreender as diversas juventudes que existem em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Para ele, o protagonismo juvenil defendido pela Subsecretaria passa pela construção coletiva e pelo compromisso com o outro. “Estamos falando de um protagonismo solidário. Um protagonismo que não olha apenas para si, mas que entende a força do coletivo. Quando eu olho para vocês, eu vejo potência. Queria honrar cada juventude presente aqui, porque vocês são potentes”, disse aos estudantes.

Jessé também explicou que as ações apresentadas durante o evento nasceram da escuta ativa dos jovens e seguem sendo aperfeiçoadas a partir das demandas trazidas pelos próprios territórios. “Estamos à disposição para construir programas que avancem cada vez mais e sirvam vocês da melhor forma possível”, acrescentou.

Durante o lançamento, foram apresentados projetos que vêm fortalecendo a participação juvenil em todas as regiões do Estado, entre eles o Circuito Avança Juventude, que percorreu as nove regiões promovendo fóruns, feiras de serviços e espaços de escuta ativa.

Participaram integrantes do Instituto Mirim, Projeto Cidade dos Meninos, IFMS, CIEE, além de estudantes da Rede Estadual de Ensino. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



Ao longo do circuito, mais de 6 mil jovens participaram das atividades e cerca de 200 propostas construídas coletivamente passaram a subsidiar a atualização do Plano Estadual da Juventude. “Nós nos propusemos a construir um plano não dentro do gabinete, mas ouvindo a juventude”, enfatizou o subsecretário.

Entre os jovens presentes, o sentimento era de pertencimento e descoberta. Estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, no Jardim Noroeste, Giovanna Mareco, 16 anos, participou do evento representando o grêmio estudantil da escola e comentou a importância de aproximar os jovens das discussões sobre educação e participação.

Ana Beatriz fotografando o sonho que escreveu durante Trilha Qualifica Juventude. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



“Amplia muito o meu conhecimento para levar até eles no grêmio. Impacta bastante todos os jovens, porque muitos entram no ensino médio sem conhecer tudo isso. É muito bom para ampliar nosso conhecimento e ficar mais ciente do que acontece dentro da educação, de como a juventude tem uma relevância importante para o Estado”, afirmou.

Para Rebeca de Oliveira Castro Nunes, 17 anos, jovem aprendiz pelo CIEE, o encontro foi uma oportunidade de conhecer direitos e políticas públicas voltadas à juventude. “Foi a minha primeira vez em um evento voltado para jovens. Eu não sabia de muita coisa e achei muito importante conhecer os nossos direitos”, contou.

Vinda de Caarapó, a estudante Ana Beatriz Gomes, 13 anos, presidente de grêmio estudantil, participou das atividades da Trilha Qualifica Juventude refletindo sobre sonhos e futuro. “É a primeira vez que estudo em uma escola estadual e eu achei tudo muito divertido também. Meu sonho é ter saúde e fazer Direito”, compartilhou.

De Alcinópolis, a vice-presidente do grêmio estudantil da Escola Romilda Costa Carneiro, Rilary Aparecida Oliveira, 17 anos, atravessou quilômetros até Campo Grande para participar do encontro e saiu do evento com a sensação de que a experiência vai impactar diretamente sua trajetória.

De Alcinópolis, Rilary comentou sobre projetos que mais lhe chamaram atenção. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



“Eu acho bem legal a convivência com outras pessoas. É longe, mas vale a pena ainda mais com tudo que a gente está vivendo aqui”, relatou.

Entre as iniciativas que mais a marcaram, Rilary comentou sobre o projeto Conectando Gerações, que promove trocas entre jovens e pessoas idosas por meio de cartas intergeracionais. “Eu gostei bastante desse programa das cartas dos idosos. Tem muita gente que esquece que as pessoas idosas também tiveram a mesma idade que a gente e acabam deixando elas de lado. A gente precisa lembrar que elas têm os mesmos sentimentos que nós”, disse.

Trilha Qualifica Juventude

Entre os espaços mais movimentados do Juventude Plena esteve a Trilha Qualifica Juventude, organizada pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) e pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). A ação aproximou adolescentes e jovens de oportunidades de qualificação profissional, inovação, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.

Dividida em experiências interativas, a trilha trouxe atividades voltadas ao projeto de vida, orientação profissional, potencialidades econômicas do Estado e conexão direta com empresas, instituições de ensino e parceiros do Sistema S. A proposta foi mostrar aos jovens que o desenvolvimento econômico também precisa caminhar ao lado da inclusão e da geração de oportunidades para quem está começando a construir o próprio futuro.

Trilha Qualifica Juventude convidou participantes a percorrerem o caminho do sonho à realização. (Foto: Matheus Carvalho/SEC)



(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)





Secretário-Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Rodrigues de Aguiar Neto avaliou que preparar a juventude para as novas transformações do mercado exige olhar para os sonhos, vocações e realidades dos territórios.

“A qualificação profissional precisa dialogar com os sonhos da juventude e também com as oportunidades que Mato Grosso do Sul está construindo. O Estado vive um momento de crescimento e desenvolvimento, e os jovens precisam estar inseridos nesse processo, preparados para ocupar esses espaços e construir seus próprios caminhos”, afirmou.

Segundo ele, iniciativas como a Trilha Qualifica Juventude ajudam a aproximar informação, formação e perspectiva de futuro de adolescentes e jovens que muitas vezes ainda não conseguem enxergar as possibilidades disponíveis.

“A gente quer que os jovens entendam que existem oportunidades reais sendo construídas aqui. Quando aproximamos qualificação, tecnologia, educação e projeto de vida, nós ampliamos horizontes e fortalecemos o protagonismo juvenil”, completou.

(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)







(Foto: Matheus Carvalho/SEC)





A programação também marcou o fortalecimento de iniciativas como o Grêmio 360º, Capacita PPJ, Inspira Jovem, Conectando Gerações e Intervalo da Cidadania, além do lançamento do Painel da Infância e Juventude, ferramenta desenvolvida pelo Observatório da Cidadania para subsidiar municípios e gestores na formulação de políticas públicas baseadas em dados.

Durante todo o dia, os estudantes ainda tiveram acesso a serviços de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, vacinação, orientação profissional, tecnologia, inovação, empreendedorismo e oportunidades voltadas à educação e ao mercado de trabalho.

O Juventude Plena reuniu, em um mesmo espaço, diferentes sotaques, histórias, territórios e sonhos. Uma geração que quer participar das decisões, ocupar espaços e contribuir diretamente para a construção do presente e do futuro de Mato Grosso do Sul.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania

Fotos: Matheus Carvalho/SEC