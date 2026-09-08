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‘Qualifica João Pessoa’ ultrapassa 81 mil inscritos e fortalece capacitação profissional gratuita na Capital

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Por MRNews

O programa Qualifica João Pessoa, desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec-JP), segue consolidando-se como uma grande iniciativa de qualificação profissional gratuita da Paraíba. Dados atualizados até maio de 2026 mostram que o programa já alcançou números expressivos, ampliando oportunidades de formação em diversas áreas do conhecimento e fortalecendo a inclusão produtiva da população pessoense.

Um levantamento mais recente do setor de Gestão Educacional da Secitec-JP contabilizou, este ano, 47.960 usuários cadastrados, com mais de 81.310 inscrições realizadas em 105 cursos ofertados, além da emissão de 3.241 declarações/certificados, demonstrando o grande alcance social e educacional da iniciativa.

As áreas mais procuradas pelos alunos revelam a busca crescente por capacitação voltada ao mercado de trabalho, empreendedorismo e tecnologia. Entre os cursos com maior número de inscritos estão: Microsoft Excel – 4.529 inscritos; Eu Posso: Finanças Pessoais – 3.832 inscritos; Assistente Administrativo – 4.201 inscritos; Desenvolvimento Pessoal – 3.224 inscritos; Técnicas de Vendas – 2.046 inscritos; Marketing Digital – 1.760 inscritos.

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O crescimento da procura por cursos ligados à tecnologia também chama atenção. Capacitações em Python, JavaScript, HTML, Inteligência Artificial, NodeJS, React Native, além de ferramentas de design gráfico, como Photoshop, Illustrator e Corel Draw, mostram a preocupação dos alunos em acompanhar as transformações digitais e ampliar a empregabilidade.

Na área de formação humana e desenvolvimento profissional, os cursos ‘Eu Posso: Desenvolvimento Pessoal’, ‘Ética Profissional’, ‘Gestão de Pessoas’ e ‘Finanças Pessoais’ também figuram entre os mais concluídos pelos participantes.

O secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos, comentou que além da qualificação técnica, o programa atua como instrumento de inclusão social, oferecendo cursos gratuitos em modalidades presenciais e online, possibilitando acesso democrático à educação profissional para jovens, adultos e trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho.

“O Qualifica João Pessoa integra as ações estratégicas da Secitec-JP voltadas ao fortalecimento da educação tecnológica, inovação e geração de oportunidades. A iniciativa tem ampliado o acesso da população ao conhecimento em áreas alinhadas às demandas atuais do mercado, incentivando o empreendedorismo, a economia criativa e o desenvolvimento profissional”, destacou o secretário.

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As inscrições para os cursos podem ser realizadas gratuitamente através da plataforma oficial da Prefeitura de João Pessoa, através deste link.

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