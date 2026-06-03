Homem que agrediu o irmão de 13 anos com pedaço de madeira é preso



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um jovem de 19 anos, por agredir o próprio irmão, de 13 anos, com um pedaço de madeira. O caso ocorreu nesta sexta-feira, 29, no bairro Pintolândia, em Boa Vista.

A agressão ocorreu após uma discussão familiar motivada pela suspeita de que o adolescente teria retirado R$ 20 sem autorização do irmão mais velho. Então, revoltado com a situação, o suspeito passou a agredi-lo utilizando uma ripa de madeira e, posteriormente, um chinelo, causando diversas lesões na vítima.

De acordo com informações da delegada Clarissa de Pinheiro, a prisão ocorreu após a vítima procurar espontaneamente a unidade policial para denunciar as agressões.

“O adolescente chegou sozinho à delegacia, chorando e com lesões aparentes nas mãos, braços e ombros, demonstrando confiança na atuação da Polícia Civil e possibilitando uma rápida resposta da equipe da especializada”, disse a delegada.

Assim que recebeu a denúncia, os agentes iniciaram as diligências. Desse modo, os policiais realizaram levantamento das informações repassadas pela vítima, constataram os sinais das agressões e se deslocaram até a residência onde os fatos ocorreram, no bairro Pintolândia.

No local, os policiais localizaram o suspeito e o prenderam em flagrante. Durante os procedimentos policiais, ele confessou as agressões. Além disso, apreenderam o pedaço de madeira utilizado no crime e incorporaram aos procedimentos investigativos.

Denúncia

Conforme a delegada Clarissa Pinheiro, a atitude do adolescente foi decisiva para a rápida atuação policial.

“Esse caso demonstra a importância de denunciar qualquer situação de violência. O que mais nos chamou atenção foi a coragem desse adolescente, que procurou a delegacia sozinho para relatar o que havia acontecido. Essa atitude demonstra confiança no trabalho da Polícia Civil e reforça que nossas portas estão sempre abertas para acolher e proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, destacou.

A delegada reforçou ainda que crianças e adolescentes vítimas de violência não precisam enfrentar esse tipo de situação sozinhas e que a denúncia é um passo fundamental para interromper o ciclo de violência.

“É fundamental procurar ajuda de familiares, professores, conselheiros tutelares ou diretamente das forças de segurança. Nosso compromisso é acolher, proteger e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados pelos seus atos”, ressaltou.

O caso foi registrado como lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica. Após os procedimentos legais na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante e será apresentado neste sábado, dia 30, na audiência de custódia.

Fonte: Da Redação

