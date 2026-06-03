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Tropeada Paulista parte de várias cidades e chega a Sorocaba para participar da 59ª Semana do Tropeiro de Sorocaba – Agência de Notícias

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Um grande grupo de cavaleiros, participantes da Tropeada Paulista, chegou a Sorocaba, na tarde deste sábado (30), após 10 dias de cavalgada, em mais de 230 quilômetros, saindo de Itararé e passando por várias outras cidades, do interior paulista para integrar as ações da 59ª Semana do Tropeiro de Sorocaba.

Com o propósito de manter a tradição e cultura tropeira, o trajeto reproduz o trecho que era feito para alcançar Sorocaba e sua famosa e bem-sucedida Feira de Muares, um marco na história de São Paulo e do Brasil. Os cavaleiros e amazonas que chegaram hoje e ficarão hospedados no Recreativo Campestre, se juntarão amanhã a outros que vão participar, a partir das 9h da manhã, do Desfile dos Tropeiros e da 5a. Cavalgada Solidária #AfomeNãoéFake!, com saída do Recreativo Campestre, em direção ao Centro Hípico Pagliato, na Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111, no Parque Santa Isabel. Inaugurando novo trajeto, neste ano, a parada para a tradicional benção, será na Praça 9 de Julho.

Antes de chegar a Sorocaba, os tropeiros vindos de Itararé passaram também por Itaberá, Itapeva, Taquarivaí, Buri, Itapetininga, Capela do Alto, Alambari, Araçoiaba da Serra e Iperó. Pouco antes do destino de hoje, local do pouso para recuperar as forças até domingo de manhã, a primeira parada foi no Largo do Divino para a benção do padre Roberto Sampaio, onde foram recebidos também pelo secretário da Cultura (Secult), Thiago Delmonde, alguns funcionários da sua equipe e o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, pastor Luis Santos.

Estamos recebendo, com muita alegria, todos esses cavaleiros e amazonas, que fizeram esse longo trajeto com o objetivo não apenas de participar de uma atividade cultural, mas de dar continuidade à tradição e manter viva a chama do tropeirismo”, disse o secretário da Cultura, Thiago Delmonde.

Essa cavalgada é uma lembrança cultural, de algo vivido na história dos nossos antepassados, mas também um agradecimento a Deus, por tudo que essa história nos trouxe. Assim como essa benção é dada a todos os participantes, como lembrança do nosso batismo, e também trazendo fé e esperança a todos”, ressaltou o pároco.

No domingo (31), os tropeiros se somam a outros mais para participar do tradicional desfile, a partir das 9h, quando cavaleiros, amazonas e muladeiros sairão do Clube União Recreativo Campestre, no Jardim Guadalajara e percorrerão cerca de 12 km, para celebrar com muita festa a Semana do Tropeiro.

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