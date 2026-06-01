Por MRNews



Luto na segurança pública: morte de policial civil comove colegas, amigos e moradores

A morte do policial civil Diocezar Monteiro causou grande comoção entre colegas de profissão, familiares e amigos. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde inúmeras mensagens de pesar e homenagens passaram a ser compartilhadas ao longo do dia.

Reconhecido pelo comprometimento com a segurança pública e pelo respeito conquistado ao longo de sua trajetória profissional, Diocezar deixa uma marca importante entre aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele dentro e fora da corporação.

Familiares receberam manifestações de solidariedade de diversas partes do estado. Amigos destacaram sua dedicação ao trabalho, o espírito de companheirismo e a disposição constante para ajudar quem precisava.

Programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, recebe Luize Valente

A cultura faz a gente “enxergar mais longe”, defende Lula

A perda também gerou forte repercussão entre integrantes das forças de segurança, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e lembrar momentos marcantes vividos ao lado do policial.

Além da carreira profissional, Diocezar era conhecido pelo forte vínculo com a família e pelos laços construídos ao longo dos anos. A notícia da sua partida gerou profunda tristeza na comunidade, que lamentou a perda precoce de uma figura muito querida.

Mensagens de apoio continuam chegando à família neste momento de dor, especialmente à esposa e demais parentes, que recebem o carinho de amigos e conhecidos.

A despedida mobilizou pessoas de diferentes cidades, evidenciando o respeito e a admiração conquistados pelo policial civil durante sua vida.

Governo prorroga descontos no querosene de aviação e no biodiesel

Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa

Neste momento de luto, amigos e colegas destacam o legado deixado por Diocezar Monteiro, lembrando sua dedicação ao serviço público e o exemplo de profissionalismo que marcou sua trajetória.

Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de solidariedade e as homenagens à memória de um servidor que dedicou parte de sua vida à proteção da sociedade.

Tags: Polícia Civil, Diocezar Monteiro, luto, segurança pública, homenagem, notícia, MRNews, policiais, comunidade, solidariedade.