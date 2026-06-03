NOTÍCIAS

Força Municipal prende homem em flagrante por furto de cordão no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Força Municipal prende homem em flagrante por furto de cordão no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes recuperaram o cordão furtado – Divulgação/Prefeitura

Agentes da Força Municipal prenderam um homem em flagrante, por furto de cordão, na tarde desta sexta-feira (29/05), na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio.

Os agentes realizavam patrulhamento na região quando ouviram gritos de “pega ladrão” direcionados a um homem que tentava fugir após cometer o crime.

O homem foi detido pelos agentes, que também localizaram a vítima. Ela contou que iniciou a perseguição ao autor logo após o furto. Disse ainda que o homem tentou agredi-la com um soco, mas foi impedido por terceiros, dando início a um tumulto.

Durante a abordagem, os agentes recuperaram o cordão furtado e a vítima identificou o homem como autor do crime. Ele foi encaminhado à unidade de saúde para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à 4º delegacia de polícia, onde permaneceu preso.

Marcações: Centro do Rio Força Municipal furto de cordão prende Uruguaiana

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Novos pontos de ônibus garantem mais conforto em frente à Rodoviária de Nova Iguaçu

Posted on Author boavistaagora.com.br

Quem passa pela Rodoviária de Nova Iguaçu já percebe a novidade: três novos pontos de ônibus foram instalados em frente ao terminal. As estruturas metálicas, com cobertura, oferecem proteção contra sol e chuva e vão beneficiar os milhares de passageiros que circulam diariamente pela região. A escolha do local levou em conta o grande movimento […]
NOTÍCIAS

Prefeitura de Nova Iguaçu segue com atendimentos às vítimas das chuvas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Prefeitura de Nova Iguaçu segue com atendimentos às vítimas das chuvas 16 de janeiro de 2024 A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu divulgou, nesta terça-feira (16), novo boletim das consequências do temporal, que atingiu a cidade entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14), com 298 ocorrências. Há […]
NOTÍCIAS

RioFilme anuncia programação na Rio2C: óculos de realidade virtual e Planetário Móvel estão entre as novidades – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

A partir desta terça-feira (26/05), o Rio sedia o Rio2C, um dos maiores eventos dedicados à criatividade da América Latina. Até o dia (01/06), a Cidade das Artes recebe convidados que representam uma das maiores indústrias e potências econômicas globais. A RioFilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio, preparou uma programação […]