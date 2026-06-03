Força Municipal prende homem em flagrante por furto de cordão no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes recuperaram o cordão furtado – Divulgação/Prefeitura

Agentes da Força Municipal prenderam um homem em flagrante, por furto de cordão, na tarde desta sexta-feira (29/05), na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio.

Os agentes realizavam patrulhamento na região quando ouviram gritos de “pega ladrão” direcionados a um homem que tentava fugir após cometer o crime.

O homem foi detido pelos agentes, que também localizaram a vítima. Ela contou que iniciou a perseguição ao autor logo após o furto. Disse ainda que o homem tentou agredi-la com um soco, mas foi impedido por terceiros, dando início a um tumulto.

Durante a abordagem, os agentes recuperaram o cordão furtado e a vítima identificou o homem como autor do crime. Ele foi encaminhado à unidade de saúde para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à 4º delegacia de polícia, onde permaneceu preso.