Farmácia Municipal de Bonito bate recorde de atendimentos e amplia oferta de medicamentos – Prefeitura Municipal de Bonito

A saúde pública de Bonito segue avançando com resultados concretos. No dia 11 de julho, a Farmácia Municipal registrou um recorde de atendimentos, com 1.071 pessoas assistidas em um único dia e a distribuição de quase 28 mil itens, entre medicamentos e insumos da farmácia básica.

O município oferece atualmente 317 medicamentos gratuitamente, mais que o dobro dos 137 itens obrigatórios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Essa ampliação representa um importante avanço no acesso da população aos tratamentos necessários, promovendo mais dignidade e qualidade de vida.

Outro destaque no cuidado com os pacientes é o programa “Remédio na Porta”, que segue ativo e beneficia moradores com dificuldades de locomoção. Por meio da iniciativa, medicamentos são entregues diretamente na residência do paciente, garantindo conforto, segurança e continuidade no tratamento. O serviço é oferecido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com os Correios. Para ter acesso, é necessário estar com o cadastro atualizado e atender aos critérios definidos.

Para manter a qualidade e agilidade no atendimento, a Secretaria de Saúde reforça a importância de os usuários manterem seus dados atualizados no sistema, especialmente o cartão do SUS (que deve iniciar com o número 7) e o endereço completo e correto. Essas informações são essenciais para facilitar a identificação dos pacientes e evitar contratempos no atendimento ou na entrega dos medicamentos.

A Farmácia Municipal está localizada na Rua Afonso Pena, 801, com entrada pela Rua Cel. Pílad Rebuá. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.