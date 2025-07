Agência Minas Gerais | Governo do Estado oferece 1 mil vagas em curso gratuito sobre infográficos para dados turísticos

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), está com 1 mil vagas abertas para o curso Aprenda a Elaborar Infográficos para Dados Turísticos usando Ferramentas Gratuitas, oferecido pela Plataforma EaD Minas Cultura e Turismo. A formação é gratuita, online e integra o programa estadual Cria.Forma – Formação em Turismo e Cultura.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais, estudantes e agentes do setor turístico para a transformação de dados em visualizações atrativas e acessíveis, contribuindo para uma comunicação mais eficaz e qualificada das informações territoriais.

As inscrições começam nesta segunda-feira (27/4) e encerram-se em 4/8, no site da Plataforma EaD Minas Cultura e Turismo. Para se inscrever, basta fazer o login ou criar uma conta gratuita, confirmar o e-mail e realizar a inscrição.

As aulas começam no dia 5/8, e o curso tem carga horária de 20h, divididas em quatro unidades ao longo de cinco semanas. Participantes que concluírem o curso receberão certificação gratuita.

A formação apresenta técnicas e práticas para o uso de ferramentas digitais gratuitas na criação de infográficos voltados para dados turísticos, contribuindo com a profissionalização do setor e o fortalecimento da gestão pública.

“Capacitar é uma forma de incluir. Com o Cria.Forma, estamos democratizando o acesso ao conhecimento técnico e impulsionando a profissionalização da Cultura e do Turismo em Minas Gerais. Formar é uma das faces mais nobres da política pública”, afirma o secretário da Secult-MG, Leônidas de Oliveira.

A ação reafirma o compromisso do Governo de Minas com a qualificação profissional, a democratização do saber e o desenvolvimento sustentável do turismo como vetor de crescimento regional.