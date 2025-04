Encceja 2025 oferece chance gratuita de certificação para jovens e adultos

Já estão abertas as inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2025. O exame é voltado para quem não concluiu os estudos na idade adequada e deseja obter o certificado de ensino fundamental ou médio. A participação é totalmente gratuita, e o prazo para se inscrever vai até o dia 2 de maio.

A prova será aplicada no dia 3 de agosto, com questões objetivas e uma redação, divididas em dois turnos (manhã e tarde). Os candidatos poderão escolher a cidade onde desejam realizar a prova, além da instituição certificadora, como as Secretarias de Educação ou Institutos Federais.

Em Roraima, a Divisão de EJA (Educação de Jovens e Adultos), da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), está intensificando a divulgação para ampliar a participação no exame. A chefe da divisão, professora Fernanda Rodrigues, ressaltou a importância do Encceja:

“O Encceja representa uma segunda chance real para muita gente. O certificado é fundamental para ingressar no mercado de trabalho ou seguir os estudos. Estamos incentivando todos os jovens a partir de 15 anos, e adultos com mais de 18, a aproveitarem essa oportunidade gratuita.”

De acordo com o edital do Inep, podem participar:

Jovens com 15 anos ou mais para o ensino fundamental;

Adultos com 18 anos ou mais para o ensino médio, desde que não tenham concluído essas etapas anteriormente.

As inscrições devem ser feitas no site: enccejanacional.inep.gov.br/encceja, utilizando CPF e data de nascimento.

Fernanda também destacou que o Encceja pode abrir portas para novos projetos de vida: “Temos relatos de alunos que, após a certificação, ingressaram em cursos técnicos e até no ensino superior. Nossa equipe está pronta para orientar quem precisar de ajuda.”

Estrutura da prova

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação, cobrindo as seguintes áreas:

Ensino Fundamental: Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Redação; História e Geografia.

Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O Cartão de Confirmação da Inscrição, com local e horário das provas, será disponibilizado posteriormente no site oficial. Mais informações podem ser acessadas também no portal do Inep .

O post Encceja 2025 oferece chance gratuita de certificação para jovens e adultos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.