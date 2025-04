SONORA – Hospital Regional do Oeste recebe Selo de UTI Eficiente pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano seguido, o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, conquistou o selo de UTI Eficiente, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) em parceria com a Epimed Solutions.

A certificação destaca o compromisso da instituição com a segurança do paciente, a eficiência na gestão de recursos e a qualidade assistencial no atendimento a pacientes críticos.

Além do Hospital Regional do Oeste, o Hospital Florianópolis e o Hospital Baía Sul, ambos da Capital, também foram selecionados.

Este último, atendia apenas particular e passou a realizar cirurgias pelo SUS na atual gestão do Governo do Estado.

Os critérios para a obtenção dos certificados incluem rigorosos indicadores que medem o desempenho real das UTIs, ajustado ao perfil dos pacientes atendidos, estabelecidos pela AMIB e pela Epimed.

Nesta edição, dos 304 hospitais do país reconhecidos, 33 hospitais públicos conquistaram o selo de Eficiência.

O coordenador da UTI Geral do HRO, Dr. Vinicius Menegat, fala sobre o reconhecimento:

SONORA