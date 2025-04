Projeto de eficiência energética renova iluminação do Centro Operacional do Saae/Sorocaba – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto renova a iluminação do seu Centro Operacional com instalação de luminárias em LED. A iniciativa é intermediada pela sua Comissão de Eficiência Energética da autarquia, em parceria com a CPFL Piratininga, mediante o Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Sem custos para o Saae/Sorocaba e com prazo de vigência do Termo de Cooperação de doze meses, o serviço é executado pela empresa Deode Inovação e Eficiência em Energia Ltda, com recursos provenientes do Programa de Eficiência Energética da CPFL Piratininga, regulamentado pela Aneel, conforme a Lei Federal nº 9.991/00, com objetivo de promover o uso eficiente da energia elétrica.

A primeira etapa do projeto, efetuada em março e abril deste ano, envolveu a substituição de 58 pontos de iluminação, dos 110 existentes na área interna do Centro Operacional da autarquia. O projeto considerou a substituição de pontos anteriormente com potência de 400W com lâmpadas tipo Vapor de Sódio e passou a utilizar luminárias com tecnologia LED com potencias de 110W e 100W.

Quando comparado a dispositivos tradicionais, o LED se destaca inicialmente por sua eficiência energética. Além disso, há maior vida útil e redução das interferências e custos com manutenção da rede. Outras vantagens do uso de LED surgem como benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a velocidade de descarte.

Referente ao Programa, espera-se uma economia após a implantação de aproximadamente 70 MWh/ano (comprando-se ao sistema de luminárias anteriormente aplicadas), além de melhora significativa da iluminação do Centro Operacional.

A empresa responsável pela execução, ainda tem como escopo, durante a vigência do Termo de Cooperação, a retirada e destinação final adequada das luminárias removidas na última quinta-feira (10). Também foi realizado treinamento e capacitação, nesta quarta-feira (16), para os servidores do Saae/Sorocaba sobre o programa de eficiência energética, o desenvolvimento do projeto e divulgação dos serviços realizados na autarquia, bem como, dicas de economia de energia tanto no ambiente de trabalho como em suas casas.

O Programa de Eficiência Energética foi criado pela Lei Federal nº 9991/00, para promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Pela lei, as empresas concessionárias de distribuição devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo definido de sua Receita Operacional Líquida (ROL), na realização de projetos de eficiência energética.