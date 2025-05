Clínicas Sul moderniza setor de imagem com novo Raios-X

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Colaborou o estagiário Vítor Burgatti

O Hospital de Clínicas Sul agora conta com um novo aparelho de Raios-X fixo em seu setor de imagem, substituindo o modelo anterior por uma versão mais moderna, precisa e confortável para pacientes e profissionais.

A troca faz parte do empenho da Prefeitura de São José dos Campos em investir continuamente na melhoria dos serviços públicos de saúde, com foco na segurança, agilidade e eficiência do atendimento.

O novo equipamento permite a adaptação dos exames ao perfil físico de cada paciente, o que contribui para diagnósticos mais precisos e reduz o tempo de espera. Além disso, a tecnologia avançada garante mais conforto durante o procedimento, promovendo uma experiência mais acolhedora e menos invasiva.

O modelo, da marca Konica Minolta (Altus), é referência no mercado radiológico e reconhecido pela durabilidade e eficiência. Entre os diferenciais estão:

• Mesa mais resistente, com gerador localizado na parte inferior, otimizando espaço

• Estativa com ajuste automático de centralização e marcação visual dos limites do exame

• Painel com seleção automática dos parâmetros técnicos de acordo com o biotipo do paciente

Esses recursos também otimizam o fluxo de trabalho dos profissionais da saúde, liberando tempo para que a equipe possa se concentrar ainda mais na escuta, acolhimento e atenção individual a cada usuário.

Com a modernização do setor, o Hospital de Clínicas Sul, que recentemente conquistou a certificação nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), reafirma seu compromisso com o cuidado humanizado e de excelência à população.



