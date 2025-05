Arábia Saudita x Jordânia; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS 2025

Arábia Saudita x Jordânia

Prévia: Arábia Saudita x Jordânia – Amistoso internacional em Riad

Na quinta-feira, 30 de maio de 2025, às 11h45 (horário de Brasília), Arábia Saudita e Jordânia voltam a se enfrentar, desta vez em um amistoso disputado no Estádio King Fahd International, em Riad. O duelo reacende a rivalidade recente entre as seleções que dividiram o Grupo H das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

Rivalidade renovada

Na fase de grupos das Eliminatórias, cada equipe venceu um confronto. A Arábia Saudita triunfou fora de casa por 2 a 0 em novembro de 2023, enquanto a Jordânia deu o troco em solo saudita com uma vitória por 2 a 1. Ambas avançaram para a próxima fase, com a Jordânia superando os sauditas apenas pelo saldo de gols.

PALPITES Bahia x São Paulo; Horário, Onde Assistir, Placar ao vivo

Vasco x Bragantino; Horário, Onde Assistir, Placar ao vivo, e Palpites para o Brasileirão Série A 2025

Agora, com a classificação garantida, os times se enfrentam em clima amistoso, mas com objetivos importantes. A Arábia Saudita busca manter sua invencibilidade em 2025 e recuperar confiança para os duelos restantes contra Bahrein e Austrália, enquanto a Jordânia quer manter o embalo e fazer história com a possível classificação inédita para um Mundial.

Momento das equipes

A Arábia Saudita, comandada por Hervé Renard, soma 10 pontos na terceira colocação do Grupo C da fase atual das Eliminatórias. O time vem de uma vitória sobre a China por 1 a 0 e um empate sem gols com o Japão — resultados que indicam uma evolução após um início irregular.

Já a Jordânia, sob a batuta do técnico Jamal Sellami, está em segundo lugar no Grupo B com 13 pontos, um a mais que o Iraque e três à frente de Omã. Os jordanianos empataram com a Coreia do Sul por 1 a 1 fora de casa e estão invictos há quatro partidas. Apesar disso, venceram apenas uma das últimas oito.

Escalações prováveis

Arábia Saudita (provável):

Al-Aqidi; Abdulhamid, Lajami, Tambakti, Boushal; Yahya, Al-Ghamdi, Al-Dawsari; Al-Dawsari, Al-Buraikan, Al-Sahafi.

Bahia x São Paulo; Horário, Onde Assistir, Placar ao vivo, e Palpites para o Brasileirão Série A 2025

Hong Kong x Manchester United; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS 2025

Desfalques: Ali Majrashi (lesão). Também estarão fora jogadores do Al Ittihad e Al Qadsiah, que disputarão a final da King’s Cup.

Jordânia (provável):

Abdulaila; Nasib, Al-Arab, Abdulnadi; Haddad, Al Rashdan, Jamous, Taha; Al-Taamari, Al Mardi, Al-Nuaimat.

Desfalque importante: Hamza Al-Dardour, artilheiro histórico da seleção com 33 gols, não atua desde janeiro de 2024.

Palpite e panorama

As duas seleções mostraram equilíbrio nos últimos encontros e apresentam números parecidos. A Arábia Saudita tem dificuldade em marcar gols, mas defende bem, enquanto a Jordânia acumulou sete empates nas últimas oito partidas. O histórico recente sugere outro duelo equilibrado e de poucos gols.

Palpite: Arábia Saudita 1 x 1 Jordânia

O confronto tende a ser estudado, com ambas as seleções priorizando organização defensiva. Um empate, especialmente pelo placar de 1 a 1 como ocorreu em outros jogos recentes, é o resultado mais provável.

Tags: Arábia Saudita x Jordânia, amistoso internacional, Eliminatórias Copa do Mundo 2026, palpite Arábia Saudita, escalação da Jordânia, onde assistir Arábia Saudita hoje.

Onde e Quando Assistir

O aguardado duelo acontecerá na Kingdom Arena, em Riyadh, capital da Arábia Saudita, nesta quinta-feira (1°), às 15h (horário de Brasília). A transmissão do amistoso no Brasil será realizada pela APPLE TV, proporcionando aos fãs de futebol uma excelente opção para acompanhar os 90 minutos recheados de estrelas.

Prepare-se para testemunhar a magia do futebol, mesmo com a ausência de Cristiano Ronaldo, pois Lionel Messi e Luis Suárez prometem brilhar intensamente no campo. O amistoso entre Al Nassr e Inter Miami é mais do que um simples jogo; é um espetáculo que reúne grandes talentos do esporte em um único palco.