ASSISTIR Atlético-GO x Bragantino AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Atlético Goianiense x Red Bull Bragantino Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (26) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Timão, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

corinthiano, com Gui Negão e Dieguinho, será desafiado pela defesa sólida do Cuiabá, que aposta em Nathan Cruz para balançar as redes. O jogo promete ser equilibrado, com ambos os times buscando um resultado positivo para continuar na luta por uma vaga na fase seguinte do campeonato.

Atlético Goianiense x Red Bull Bragantino U20: Prévia, Onde Assistir e Prognósticos

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 traz um confronto interessante entre Atlético Goianiense U20 e Red Bull Bragantino U20, marcado para 26 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília). A partida promete disputas acirradas, já que as equipes vivem momentos distintos na competição.

Detalhes da Partida

Data: 26/03/2025

26/03/2025 Horário: 15h (Brasília)

15h (Brasília) Local: A definir

A definir Transmissão: Betano Brazil (placar ao vivo e probabilidades)

Classificação Atual

Atlético Goianiense U20 ocupa a 12ª posição , com uma campanha irregular até o momento.

ocupa a , com uma campanha irregular até o momento. Red Bull Bragantino U20 está na 4ª colocação, brigando pelo topo da tabela.

Nos confrontos diretos recentes, o Atlético Goianiense U20 tem leve vantagem, com 1 vitória e 1 empate nas últimas duas partidas contra o Bragantino U20.

Análise e Palpites

As cotas de apostas indicam um favoritismo para o Red Bull Bragantino U20, com 2.20 para vitória, enquanto o Atlético-GO U20 tem odds de 3.10. O empate paga 3.20.

Probabilidades de vitória:

Atlético Goianiense U20: 32%

32% Red Bull Bragantino U20: 45%

45% Empate: 23%

Considerando a fase das equipes e a posição na tabela, o Bragantino U20 tem maior probabilidade de vencer, mas o Atlético-GO U20 joga em casa e pode surpreender.

Onde Assistir?

O jogo não terá transmissão na TV aberta, mas os torcedores podem acompanhar o placar ao vivo e estatísticas detalhadas no site Betano e outras plataformas de apostas esportivas.

Conclusão

O duelo entre Atlético Goianiense U20 e Red Bull Bragantino U20 promete ser equilibrado. O Bragantino entra como favorito, mas o Atlético-GO pode dificultar o jogo. A expectativa é de um confronto disputado, com chances de gols para os dois lados.

Fique ligado para mais informações sobre a rodada do Brasileiro Sub-20 e outros esportes como futebol, basquete, vôlei, MMA, Futsal, tênis, automobilismo, eSports e mais!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?