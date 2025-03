Club America x Tigres ASSISTIR AO VIVO HOJE (29/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Club America x Tigres é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (29) às 22h05 hs (horário de Brasília). A partida tem America como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Club America x Tigres: Prévia, Estatísticas e Onde Assistir

A 14ª rodada do Clausura da Liga MX 2025 traz um grande confronto entre Club America e Tigres. A partida será disputada no sábado, 29 de março de 2025, às 22h05 (horário de Brasília), no Estadio Azteca, na Cidade do México.

Situação na Tabela

O Club America ocupa a 2ª posição com 26 pontos, somando 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe marcou 25 gols e sofreu 12, garantindo um saldo positivo de 13.

O Tigres, por sua vez, está na 3ª colocação com 25 pontos, registrando 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O time marcou 23 gols e sofreu 15, com um saldo de 8 gols.

Histórico de Confrontos

Nos últimos 5 encontros entre Club America e Tigres, a vantagem é do Club America:

Vitórias do Club America : 3

: 3 Vitórias do Tigres : 1

: 1 Empates : 1

: 1 Gols marcados (Club America) : 9

: 9 Gols marcados (Tigres): 4

Últimos confrontos diretos:

18/07/2024 – Tigres 1×0 Club America

– Tigres 1×0 Club America 30/06/2024 – Club America 2×1 Tigres

– Club America 2×1 Tigres 10/03/2024 – Club America 2×0 Tigres

– Club America 2×0 Tigres 17/12/2023 – Club America 3×0 Tigres

– Club America 3×0 Tigres 15/12/2023 – Tigres 1×1 Club America

Forma Recente

Club America:

Venceu 3 dos últimos 5 jogos.

Média de 2,08 gols por partida no Clausura.

Sofreu apenas 1 gol nos últimos 3 jogos.

Tigres:

Invicto há 5 partidas, com 4 vitórias e 1 empate.

Média de 1,92 gols por jogo no torneio.

Defesa sólida, sofreu apenas 3 gols nos últimos 5 jogos.

Destaques Individuais

Club America: Diego Valdés – Meia ofensivo tem sido um dos principais nomes da equipe, com 6 gols e 4 assistências no Clausura.

Tigres: André-Pierre Gignac – O atacante francês continua sendo peça-chave, com 7 gols e 2 assistências na temporada.

Palpite e Expectativas

O Club America joga em casa e possui um ataque eficiente, enquanto o Tigres vem de uma sequência positiva e pode dificultar o confronto.

Palpite final: Club America 2×1 Tigres.

Onde Assistir

A transmissão da partida será feita pelo Star+ e ESPN para o Brasil. Além disso, é possível acompanhar os lances em tempo real em sites de estatísticas esportivas.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

