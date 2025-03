Primeiros socorros: Prefeitura de Boa Vista oferta treinamento aos servidores da maternidade

Foto: Divulgação Semuc



O Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do SAMU BV recebeu cerca de 20 servidores administrativos do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth nessa sexta-feira, 28, para um curso de primeiros socorros.

Eles receberam instrução quanto a manobras de desengasgo e ressuscitação cardiopulmonar, além de quando e como acionar o 192 com mais eficiência.

De acordo com o diretor do SAMU Boa Vista, Luciano Coutinho, muitos acionamentos são por pessoas que não têm entendimento básico. E por isso precisam ser instruídos a como passar corretamente as informações para a central.

Segundo ele, a capacidade de identificar uma ameaça à vida e comunicar isso de forma eficaz pode fazer a diferença no atendimento de uma situação grave.

“É muito esclarecedora a atuação do NEU no sentido de favorecer esse entendimento aos alunos e também desmistificar a questão da urgência e emergência momentânea. Com nossos cursos e capacitações, as pessoas têm mais segurança na hora do acionamento e, principalmente, elas conseguem prestar os primeiros socorros necessários”, explicou.

Referência para os componentes do SUS

O NEU atua na capacitação e formação continuada de profissionais de saúde em todo o estado. Sendo considerado uma referência em cursos de urgência e emergência para os componentes do SUS.

Para Coutinho, a atuação do Núcleo reforça o compromisso da Prefeitura. Bem como do próprio SAMU BV, quanto a qualidade do atendimento pelos profissionais que recebem os cursos. Isso independentemente de onde atuem.

“A gente replica os conhecimentos dos profissionais do SAMU Boa Vista no NEU, seja para a atenção básica, atenção especializada, unidades municipais da capital, do interior e também as unidades do Estado, na garantia de que essas pessoas saiam daqui aptas e seguras para agirem quando for preciso e colaborar com nosso trabalho”, contou.

Conhecimento nunca é demais

Entre os participantes do curso está Aniele Alencar, auxiliar de saúde na Direção de Ensino e Pesquisa da maternidade. Ao término da formação, ela contou que o conhecimento adquirido será útil para além do ambiente de trabalho. “Até então, eu não sabia como agir numa situação de primeiros socorros, mas com o curso, que é uma verdadeira prática, agora eu sei o que fazer”, disse.

A enfermeira Claudileia Leal, que também participou da formação, concordou que o curso preparou os servidores para a vida. “Os instrutores são bem-preparados. Não são apenas profissionais de saúde que devem ter esse conhecimento, porque fora do trabalho, no nosso dia a dia, a gente pode se deparar com algum acidente, até mesmo com nossos familiares”, pontuou.

Fonte: Da Redação