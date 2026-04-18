Futebol feminino catarinense ganha destaque com Maiara Niehues e Tainá Maranhão na FIFA Series

A seleção brasileira feminina conta com dois talentos de Santa Catarina na disputa do FIFA Series. As atletas Maiara Niehues e Tainá Maranhão foram convocadas para integrar o grupo que representa o Brasil na competição internacional, reforçando a presença catarinense no cenário do futebol de alto rendimento.

Até o momento a seleção brasileira venceu as duas partidas que disputou contra Coreia do Sul (5×1) e Zâmbia (6×1) e joga agora no próximo sábado (18) diante do Canadá precisando de um empate para confirmar o título da competição internacional que está em disputa na cidade de Cuiabá (MT).

O torneio, promovido pela FIFA, reúne seleções de diferentes continentes em uma série de amistosos oficiais, proporcionando intercâmbio técnico e preparação estratégica para grandes competições do calendário mundial.

A convocação de Maiara e Tainá evidencia o bom momento vivido pelo futebol feminino em Santa Catarina, que segue revelando atletas competitivas e preparadas para atuar em alto nível. Além disso, a presença das jogadoras na Seleção Brasileira reforça a importância dos investimentos na base e no desenvolvimento esportivo no estado.

A participação na FIFA Series representa mais um passo importante na trajetória das atletas, que ganham visibilidade internacional e acumulam experiência vestindo a camisa da Seleção, contribuindo para o fortalecimento do futebol feminino brasileiro.

História

Natural de Criciúma, a atacante Tainá José Lopes, a Tainá Maranhão, iniciou a sua trajetória na ginástica artística onde competiu em diversos eventos do calendário oficial da Fesporte. Anos depois migrou para o futebol de campo passando por diferentes clubes até chegar a ser um dos destaques do Palmeiras, clube que defende na atualidade.

Maiara Niehues, natural de Itapiranga, também tem histórico nos eventos do calendário oficial da Fesporte. A atleta teve parte da sua formação no Campeonato Catarinense Escolar de Futebol (CCEF). Atualmente, a meio-campista defende o Angel City, do futebol norte-americano.

Copa do Mundo

Atletas de Santa Catarina seguem ganhando protagonismo no cenário nacional e podem estar presentes na disputa da próxima Copa do Mundo Feminina da FIFA, marcada para 2027, no Brasil. Com convocações recentes para a Seleção Brasileira e boas atuações em competições internacionais, Maiara e Tainá mostram a força do futebol feminino catarinense e despontam como candidatas reais a integrar o elenco que representará o país no principal palco do futebol mundial.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

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