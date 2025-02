Moradores do bairro Nova Cidade vão receber serviços gratuitos na primeira ação ‘Prefeitura com Você’ de 2025

Posted on

A Corte Real do Carnaval 2025 marcou presença no desfile do megabloco Carrossel de Emoções – Fernando Maia/Riotur O ritmo da favela deu o tom do desfile do Carrossel de Emoções, que abriu a programação do circuito de megablocos do Carnaval de Rua do Rio na manhã deste sábado (1/2). A festa começou em grande […]