Aston Villa x Liverpool ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (21/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x Brentford acontece hoje, HOJE (21/02) às 15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Leicester ue tentará a vitória em seu território.

Nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, o King Power Stadium será palco de um confronto decisivo da Premier League entre Leicester City e Brentford, válido pela Gameweek 26. Enquanto os Foxes lutam para se afastar da zona de rebaixamento, os Bees vêm de uma fase positiva, especialmente em partidas fora de casa, e buscam dar a volta por cima após uma vitória expressiva fora do seu estádio.

Contexto do Confronto

Após uma derrota por 2 a 0 em casa para o Arsenal, o Leicester City enfrenta um cenário delicado. A derrota, que marcou a quinta consecutiva dos Foxes em casa, expôs fragilidades defensivas e a dificuldade do time em marcar gols nos momentos decisivos. Mesmo assim, o Leicester ainda está a um ponto de distância dos líderes da briga contra o rebaixamento e tem a chance de recuperar a confiança jogando na tradicional sexta-feira à noite.

Do outro lado, o Brentford vem de uma recuperação impressionante fora de casa. Depois de uma campanha inicial de resultados abaixo do esperado, os Bees conquistaram três vitórias consecutivas longe do Gtech – vitórias que demonstram um ataque renovado e uma postura ofensiva consistente. Ainda mais, a vitória por 4 a 1 conquistada anteriormente contra o Leicester reforça a confiança dos visitantes e cria a expectativa de um duplo histórico sobre os Foxes – algo que não acontecia há 72 anos.

Forma Recente

Leicester City (Premier League): Forma recente: LLLWLL Em todas as competições: LLWLLL

Brentford (Premier League): Forma recente: WDLWLW Em todas as competições: LDLWLW



Os Foxes não conseguem encontrar ritmo ofensivo em casa e têm enfrentado dificuldades para marcar, enquanto o Brentford, que havia sofrido uma série de resultados negativos fora, vem demonstrando uma clara melhora em seus jogos longe do Gtech.

Notícias das Equipes

Leicester City

Lesões e Desfalques: O lateral James Justin foi forçado a sair contra o Arsenal devido a uma lesão no tornozelo, e o recém-chegado Woyo Coulibaly pode ganhar a titularidade em sua estreia completa. A volta de Wilfred Ndidi, após um longo período afastado por lesão, tem fortalecido o meio-campo dos Foxes, mas Ricardo Pereira (lesão muscular) e Abdul Fatawu (lesão no joelho) permanecem fora, sendo Fatawu descartado para o resto da temporada.



Brentford

Conservação de Titulares: O técnico Thomas Frank deve manter uma escalação praticamente inalterada após uma exibição sólida no London Stadium, onde o goleiro Kevin Schade se destacou com um hat-trick. Se Sepp van den Berg não puder ser liberado devido a um teste tardio de aptidão por lesão no joelho, Ethan Pinnock deverá assumir a vaga no gol sem prejudicar o desempenho da equipe.



Prováveis Escalações

Leicester City (possível escalação):

Goleiro: Hermansen

Hermansen Defesa: Coulibaly; Faes, Okoli, Kristiansen

Coulibaly; Faes, Okoli, Kristiansen Meio-campo: Soumare, Ndidi

Soumare, Ndidi Ataque: Buonanotte, El Khannouss, Mavididi, Vardy

Buonanotte, El Khannouss, Mavididi, Vardy Técnico: Ruud van Nistelrooy

Brentford (possível escalação):

Goleiro: Flekken

Flekken Defesa: Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter

Ajer, Collins, Pinnock, Lewis-Potter Meio-campo: Norgaard, Janelt

Norgaard, Janelt Ataque: Mbeumo, Damsgaard, Schade, Wissa

Mbeumo, Damsgaard, Schade, Wissa Técnico: Thomas Frank

Análise e Prognóstico

Embora o Leicester City seja historicamente forte em confrontos contra o Brentford em casa – permanecendo invicto nos últimos quatro jogos diante dos Bees – o resultado do encontro anterior nesta temporada, no qual os visitantes venceram por 4 a 1 fora de casa, coloca em xeque a expectativa dos Foxes para esta partida.

Acreditamos que o Brentford, com sua atual forma de alta qualidade fora do Gtech e uma postura ofensiva renovada, continuará impondo seu ritmo e criará dificuldades para um Leicester já fragilizado. Nossa previsão é de uma vitória de 3 a 1 para o Brentford, o que ajudaria os Bees a se aproximarem da zona intermediária e aumentaria a pressão sobre os Foxes na briga contra o rebaixamento.

Conclusão

Esta sexta-feira promete ser um jogo decisivo e repleto de emoção. Enquanto o Leicester City precisa urgentemente escapar da zona de perigo, o Brentford tenta capitalizar seu recente bom desempenho fora de casa para completar um feito histórico. Fique atento para mais atualizações e análises enquanto o confronto se aproxima – e prepare-se para uma noite intensa de futebol na Premier League!

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

