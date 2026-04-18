Edital 44/2026: IFSP e AWS lançam programa Women in Cloud 2026 para capacitar mulheres em tecnologia e IA – IFSP

Inscrições abertas até 4 de maio; curso gratuito busca reduzir a desigualdade de gênero no setor

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria a Amazon Web Services (AWS), abre inscrições para o programa Women in Cloud 2026. O projeto é voltado para mulheres das comunidades interna e externa que desejam ingressar ou se especializar no mercado de tecnologia, com foco em Computação em Nuvem e Inteligência Artificial (IA).

As inscrições vão de 15 de abril a 4 de maio de 2026. As vagas são para os campi Araraquara, Caraguatatuba, Catanduva, Itapetininga, Jacareí, Salto, São José dos Campos, São Paulo e São Roque. As interessadas devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/NykSWTkvz9FgspNi9.

As participantes selecionadas terão acesso a trilhas de aprendizagem da AWS Academy, suporte pedagógico de professores do IFSP e mentorias exclusivas com líderes da indústria tecnológica. O programa é dividido em etapas, começando pelas habilidades essenciais para o futuro do trabalho e evoluindo para imersões técnicas em IA generativa.

A divulgação da lista de inscritas será em 6 de maio. A aula inaugural acontecerá no dia 13 de maio, online. Confira todos os detalhes do curso e os pré-requisitos para participação no edital.

A ação é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e da diretoria de Equidade e Ações Comunitárias da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Segundo o pró-reitor de Planejamento, Bruno Luz, a iniciativa é estratégica para a instituição. “Nosso objetivo é garantir que as mulheres ocupem espaços de liderança na transformação digital, oferecendo ferramentas reais para que dominem tecnologias de ponta”, destacou.

Documentos:

Edital nº 44/2026 – PRO-PRD/RET/IFSP – publicado em 15/04/2026