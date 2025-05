Casamento coletivo celebra sonhos de casais no Residencial Vista Alegre, em João Pessoa

O tão sonhado ‘sim’ foi especial para diversos casais de João Pessoa, na tarde desta sexta-feira (30). A Secretaria de Habitação Social (Semhab), em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), promoveu uma emocionante cerimônia de casamento coletivo com casais do Residencial Vista Alegre. O evento aconteceu no Centro de Atividades de Lazer Padre Juarez Benício (Cejube), no bairro de Gramame, reunindo cerca de 200 convidados.

A iniciativa faz parte do trabalho da Equipe Técnica e Social da Secretaria Municipal de Habitação Social, que busca garantir direitos civis a casais que já vivem em união estável, mas que não possuem condições financeiras para formalizar o matrimônio. A secretária Socorro Gadelha destacou o compromisso da gestão em proporcionar dignidade e cidadania às famílias de baixa renda.

“Estamos realizando sonhos. Primeiro, com a entrega das moradias, e agora com a legalização da união dessas famílias. É um trabalho social construído com amor e respeito, em parceria com o Juizado de Paz. O prefeito Cícero Lucena tem nos orientado a ir além da entrega de apartamentos, estamos cuidando das pessoas, das suas histórias e dos seus direitos”, afirmou.

O juiz de Paz Eclesiástico Newton Soares reforçou a importância da ação para garantir direitos fundamentais. “É uma alegria imensa fazer parte desse momento. Muitas dessas famílias não conseguem realizar esse sonho por questões financeiras. Com esse projeto, conseguimos não só celebrar o amor, mas também garantir direitos sociais, humanos e igualitários”, ressaltou.

Entre os noivos, estavam Waldynez Queiroz e Sarah Kayllane, que expressaram sua gratidão pela oportunidade. “É um momento muito especial, algo que sempre sonhamos. Graças à Prefeitura e à Defensoria, conseguimos realizar esse objetivo”, disse Waldynez. Sarah complementou: “É algo que ficará para sempre na nossa memória. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar esse dia inesquecível”, disse.

O evento contou com decoração especial da Floricultura Império das Flores e apoio do Senac-PB, que proporcionou um dia de embelezamento para as noivas. A ação marca mais uma etapa do compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a promoção da cidadania e da inclusão social.