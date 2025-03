Sorocaba realiza campanha de combate à tuberculose nas unidades de saúde – Agência de Notícias

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose (24 de março), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, entre os dias 17 e 31 de março, a campanha periódica de combate à tuberculose na rede pública. A data é considerada importante para alertar a população sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para a cura da doença.

A iniciativa visa conscientizar a população sobre os sintomas da doença e encorajar as pessoas para que façam o exame de escarro, caso apresentem os sinais característicos. Os casos bacilíferos são a principal fonte de disseminação da doença e a descoberta precoce, por meio da busca ativa do sintomático respiratório (SR), é uma importante medida para interromper a cadeia de transmissão, sempre acompanhada do tratamento adequado.

A ação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, nas unidades de Urgência e Emergência (PAs e UPA), Centro Municipal de Atendimento Especializada (CMAE) e Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS).

Para o indivíduo que está com tosse há mais de três semanas, a orientação é procurar uma unidade de saúde, para que seja examinado e realize o exame de baciloscopia, mais conhecido como “exame de escarro”. Em até 3 dias uteis o resultado estará disponível.

Caso seja positivo, o mesmo é direcionado imediatamente para o tratamento, que é realizado na Policlínica Municipal, por meio do Programa de Controle da Tuberculose.