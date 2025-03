Defensoria Pública abre inscrições para casamento coletivo no Parque do Rio Branco

Foto: Divulgação/DPE-RR



A Defensoria Pública de Roraima abriu inscrições nesta segunda-feira, 10, para a 3ª edição do casamento coletivo. São ofertadas 260 vagas.

Os casais podem se candidatar até o dia 4 de abril, presencialmente no Cartório Loureiro, na Av. Ville Roy, 5636 – Centro ou no Cartório Dra. Nathalia Gabrielle Lago da Silva, na Av. General Ataíde Teive, 4307 – Asa Branca.

São 130 vagas para cada cartório. A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que toda a documentação exigida esteja completa. Além das vagas principais, serão cadastrados 30 casais excedentes para o caso de desistências.

A cerimônia vai ocorrer no dia 16 de maio de 2025, no Parque do Rio Branco, em Boa Vista. Para participar, é necessário que os noivos sejam brasileiros, maiores de 16 anos e, além disso, que não possuam recursos financeiros para custear o casamento.

Solteiros, divorciados e viúvos podem se inscrever com a apresentação dos documentos solicitados no edital. Casais menores de 18 anos precisam da presença dos pais ou então responsáveis legais no ato da inscrição.

Os nomes dos casais selecionados sairá nos sites da DPE-RR e da Prefeitura de Boa Vista, nos murais da instituição, assim como nas redes sociais. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Defensoria Pública pelo telefone (95) 98419-7688.

As informações sobre documentos e requisitos, estão disponíveis no Diário Eletrônico da DPE-RR do dia 6 de março de 2025.

Fonte: Da Redação