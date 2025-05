ASSISTIR Inglaterra x Portugal AO VIVO COM IMAGENS LIGA DAS NAÇÕES UEFA Feminino de 2025, HOJE (30/05), palpites, escalações

Por MRNews



Prévia: Inglaterra x Portugal Feminina – Palpite, notícias das equipes e escalações

Data: Sexta-feira, 30 de maio de 2025

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, Londres

Competição: UEFA Women’s Nations League – Fase de grupos (Liga A – Grupo A3)

Inglaterra e Portugal se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de maio, em Wembley, em confronto decisivo pela reta final da fase de grupos da Liga das Nações Feminina da UEFA. As Lionesses buscam recuperar o fôlego após tropeço fora de casa, enquanto a seleção portuguesa tenta evitar o rebaixamento.

Situação do Grupo

A Inglaterra ocupa a vice-liderança do Grupo A3 com 7 pontos, dois atrás da líder Espanha. Portugal vem logo atrás com 4 pontos, e a Bélgica fecha a tabela com 3. Como apenas o primeiro colocado avança à fase final, as inglesas ainda mantêm esperanças, mas não podem vacilar.

Campanha das Seleções

Inglaterra Feminina (DWWL):

As comandadas por Sarina Wiegman começaram com um empate em solo português (1-1), depois venceram Espanha (1-0) e Bélgica (5-0) em casa. No entanto, caíram diante da Bélgica no último jogo fora de casa (3-2). Mesmo com a derrota, mantêm 100% de aproveitamento como mandantes nesta Nations League.

Portugal Feminina (DWLL):

O time de Francisco Neto tem uma campanha oscilante. Após empatar com a Inglaterra na estreia, venceu a Bélgica por 1-0, mas sofreu duas duras derrotas para a Espanha (4-2 em casa e 7-1 fora). Apesar disso, a seleção portuguesa tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos fora de casa (5V, 1E, 1D).

Notícias das Equipes

Inglaterra:

Mary Earps, lendária goleira, anunciou aposentadoria da seleção, e Hannah Hampton assumirá o gol. A defensora Ella Morris está fora por lesão no ligamento cruzado anterior, com Laura Blindkilde Brown convocada em seu lugar. Millie Bright também pediu dispensa para descanso físico e mental, sendo substituída por Lotte Wubben-Moy. O setor defensivo ainda conta com Leah Williamson, Alex Greenwood, Maya Le Tissier e Esme Morgan.

Portugal:

A atacante Kika Nazareth, do Barcelona, segue fora por lesão no tornozelo. A zagueira Carole Costa e a veterana Ana Borges devem liderar a linha defensiva. A atacante Jessica Silva retorna ao grupo e pode ser uma peça chave vinda do banco.

Prováveis Escalações

Inglaterra Feminina:

Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Charles; Clinton, Walsh, Toone; Mead, Kelly, Russo

Portugal Feminina:

Pereira; Borges, Costa, Seiça; Faria, Pinto, Jacinto, Amado; Norton; Capeta, Diana Silva

Palpite

Apesar do susto contra a Bélgica, a Inglaterra apresenta desempenho dominante em casa na Liga das Nações, com cinco vitórias seguidas em seus domínios. Com um elenco profundo mesmo diante de desfalques importantes, as Lionesses devem prevalecer sobre uma seleção portuguesa que ainda busca estabilidade defensiva.

Placar estimado: Inglaterra 3×1 Portugal

