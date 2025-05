Nova Iguaçu lança o III Prêmio Literário Antônio Fraga

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), lançou, nesta quarta-feira (28), o Edital de Chamamento Público do III Prêmio Literário Antônio Fraga. O edital convida autores a participarem da seleção de textos nos formatos de contos, poesias e crônicas. As inscrições vão até o dia 30 de junho e devem ser feitas em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premioantoniofraga.

O chamamento é destinado a estudantes, escritores e produtores de literatura iguaçuanos. Serão selecionados 30 textos inéditos que abordem e valorizem o tema “Povos Originários – Indígenas” no Brasil, bem como os que habitavam áreas que hoje compõem o município de Nova Iguaçu. Os contemplados estarão no livro a ser editado e impresso pela FENIG.

A iniciativa busca promover a diversidade cultural, a memória ancestral e a preservação das histórias e saberes indígenas por meio da literatura. O Prêmio Antônio Fraga é uma das ações do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu, realizado pela FENIG, dentro do escopo do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB). O Edital de Literatura Antônio Fraga conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

“Com o mesmo entusiasmo que realizamos as duas primeiras edições, estamos lançando o terceiro Prêmio Literário Antônio Fraga para estimular ainda mais a produção literária, que já é uma vocação da nossa cidade. Dessa vez, com um tema fundamental não só para nossa história e a nossa cultura, como também para a consciência ambiental que desperta uma cidade tão rica em biodiversidade como é Nova Iguaçu”, destaca o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

Cada autor poderá submeter um texto. Qualquer produtor literário acima de 16 anos pode participar. Os textos serão submetidos a uma Comissão de Avaliação. Os detalhes do edital estão na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial, na página 11. O conteúdo também pode ser acessado em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premioantoniofraga.

O Prêmio Literário Antônio Fraga teve sua primeira edição em 2022 com o tema “DNA Nordestino em Nova Iguaçu”. Quinze alunos da rede municipal, sob a orientação dos seus professores, foram contemplados e tiveram seus textos publicados em livro editado e impresso pela Fenig. Em 2024, foi a vez de autores da cidade participarem com o tema “DNA Iguaçuano”. Na ocasião, 30 textos em prosa e poesia foram selecionados. Nas duas primeiras edições foram realizadas noites de autógrafos com os autores no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro de Nova Iguaçu.