Parque Estadual do Rio Vermelho celebra 18 anos com programação especial no domingo

Foto: Adrio Centeno/IMA

O Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE) completa 18 anos de criação no próximo sábado, dia 24 de maio. Para celebrar essa data especial, uma programação voltada à comunidade será realizada no domingo, 25. As atividades incluem atrações culturais, educativas e de lazer, promovendo a conscientização ambiental e o contato com a natureza.

Administrado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), com apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, o parque é uma das principais Unidades de Conservação de Proteção Integral do estado e está localizado na região leste de Florianópolis.

Ao longo de quase duas décadas, o PAERVE tem desempenhado um papel fundamental na preservação da biodiversidade local, na promoção da educação ambiental e na oferta de um espaço de lazer e contato com a natureza para a população, além de proteger o aquífero que abastece o norte da ilha.

“Com a colaboração de instituições parceiras, a programação comemorativa oferecerá atividades como atrações artísticas, exposição de artesanato, praça de alimentação, oficinas, brincadeiras, cultura e lazer, educação ambiental e muito mais. A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar desse momento especial, que une natureza, aprendizado, cultura e celebração”, comenta o coordenador do parque, Marcelo Verondino Duarte.

A Trilha Ecológica do PAERVE, gerida pela Associação ECOPAERVE, também estará em funcionamento. A trilha é guiada, sendo possível conhecer alguns animais silvestres tratados no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). A trilha dura, em média, 50 minutos, com a maior parte do percurso em deck de madeira.

Os ingressos para a visitação da trilha custam R$ 15,00 (público em geral) e R$ 7,50 (estudantes, idosos, doadores de sangue e moradores do entorno do PAERVE). Crianças com até 5 anos de idade, acompanhadas de adulto pagante, são isentas, assim como estudantes de escolas públicas do entorno do parque. Professores e responsáveis por grupos de estudantes também são isentos, desde que não ultrapassem 10% do total de visitantes.

Programação

Domingo – 25 de maio

13:00 – Abertura do evento

14:00 – Dança Cigana

14:30 – Dança de rua Arte Urbana

15:00- Teatro do IMA “Surpresas da Natureza”

15:30- EcoArtivista Recicleide

16:00- Roda de Capoeira

16:30- Boi de Mamão

17:00 Roda de Pagode

Haverá a presença do Laboratório Móvel do IMA; cama elástica; jogos da Eco Paerve; Espaço Mar Aberto da R3 Animal; exposições do Instituto Catarinense de Conservação da Fauna e Flora, do Projeto Tamar; da Polícia Militar Ambiental; da Associação de Surf do Moçambique (ASM) e do Instituto Save Planet (ISP) com divulgação da Reserva Nacional de Surf da Praia do Moçambique. A comemoração será na sede do Parque Estadual do Rio Vermelho localizada na Rodovia João Gualberto Soares, km 11 (SC-406).

Atenção: Em caso de chuva intensa, a programação poderá ser cancelada! As atualizações poderão ser conferidas através do Instagram do parque @parque_rio_vermelho_ima e também pelo @imasantacatarina

Sobre o parque

O Parque Estadual do Rio Vermelho (Paerve) é uma unidade de conservação de proteção integral criada pelo Decreto Estadual nº 308/2007. Administrado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) com apoio do Governo do Estado, o parque possui área de 1.532 hectares, é composto por 11% de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa), 54% área de restinga e por 35% de ecossistemas alterados devido ao plantio e à invasão de pinheiros e eucaliptos.

Conforme o Decreto Estadual nº 308/2007, o Parque Estadual do Rio Vermelho visa conservar amostras de Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), das Formações Pioneiras (Vegetação de Restinga) e da fauna associada do domínio da Mata Atlântica, manter o equilíbrio do complexo hídrico da região, além de propiciar ações ordenadas de recuperação de seus ecossistemas alterados e proporcionar a realização de pesquisas científicas e a visitação pública com o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambientais, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

:: Saiba mais sobre o Parque no site do IMA

https://www.ima.sc.gov.br/index.php/biodiversidade/unidades-de-conservacao/parque-estadual-do-rio-vermelho

Visitação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública, e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades pode ser realizado de forma on-line neste link.

https://www.skoobtur.com/?to=ima

Contatos exclusivos para informações sobre as trilhas do Parque Estadual do Rio Vermelho:

Telefone: (48) 3665-4194 / (48) 9.9172-8543 / e-mail: riovermelho@ima.sc.gov.br / agendamento.trilhariovermelho@gmail.com