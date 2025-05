Agência Minas Gerais | Em Maringá, Governo de Minas apresenta força do agronegócio do estado durante a Expoingá

Relacionadas



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou, nesta sexta-feira (16/5), da Expoingá, uma das maiores feiras do agronegócio do Sul do Brasil, que é realizada no Parque Internacional de Exposições de Maringá, cidade no interior do Paraná.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Maringá e reúne expositores, produtores, lideranças do setor, instituições privadas e públicas, proporcionando um ambiente propício para negócios, aprendizado, entretenimento e turismo.

Na oportunidade, o chefe do Governo de Minas apresentou os números do agronegócio em Minas Gerais, que hoje impulsiona a economia mineira, sendo responsável por cerca de 42% das exportações do estado. “Em 2024, pela primeira vez na história de Minas, o agro exportou mais do que atividade de mineração, que sempre foi com muito destaque a principal pauta de exportação. Isso é muito em virtude do nosso esforço para melhorar a segurança no campo e dar apoio às cooperativas, à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e aos produtores rurais”.

























Cooperativismo

Mais cedo, Zema se reuniu com lideranças cooperativas na Cocamar, Cooperativa Agroindustrial de Maringá, que se consolidou como uma das maiores organizações cooperativistas do Brasil, detendo o parque industrial mais completo e diversificado do setor.





André Valadares / Digital MG





Atualmente, são mais de 19 mil famílias apoiadas pela cooperativa, que atuam principalmente nas culturas de soja, milho, trigo, café e laranja.

























Comércio e Indústria

Ainda como parte dos compromissos realizados na cidade de Maringá, o governador se reuniu com representantes do comércio e de serviços da cidade paranaense. Em encontro promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim), Zema apresentou os avanços realizados em Minas e o que faz do estado ser um dos que mais atraem investimentos no país.

Ele também conheceu a sede da Sky Group Brasil, empresa maringaense do ramo automotivo, que ampliou sua presença em Minas nas filiais em Contagem e em Belo Horizonte.