Marcílio Dias x Azuriz; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Marcílio Dias x Azuriz: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (18/05/2025)

Neste domingo, 18 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), Marcílio Dias e Azuriz se enfrentam pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida promete emoção e equilíbrio, com duas equipes buscando estabilidade na tabela. Acompanhe as principais informações, estatísticas recentes e onde assistir ao vivo ao confronto entre Marcílio Dias x Azuriz.

Estatísticas Recentes: Quem chega melhor?

Marcílio Dias vive uma fase irregular. Em seus últimos cinco jogos pela Série D, soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. A última partida foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, resultado que deu novo ânimo à equipe catarinense. No entanto, a equipe ainda sofre com problemas ofensivos, tendo marcado apenas três gols nos últimos cinco jogos.

Sequência do Marcílio Dias:

Vitória: 1×0 contra Joinville

1×0 contra Joinville Derrota: 1×2 para Barra-SC

1×2 para Barra-SC Empate: 3×3 com Guarany de Bagé

3×3 com Guarany de Bagé Empate: 0x0 com São José

0x0 com São José Derrota: 0x2 para Santa Catarina

Por outro lado, o Azuriz, do Paraná, também vem oscilando. Perdeu seus dois últimos jogos, ambos por 1 a 0 (contra Barra-SC e Joinville), e soma três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco compromissos. Apesar do momento instável, a equipe demonstrou solidez defensiva fora de casa.

Sequência do Azuriz:

Derrota: 0x1 para Barra-SC

0x1 para Barra-SC Derrota: 0x1 para Joinville

0x1 para Joinville Vitória: 1×0 sobre Brasil de Pelotas

1×0 sobre Brasil de Pelotas Vitória: 2×1 contra São Luiz

2×1 contra São Luiz Derrota: 0x3 para Athletico-PR

Histórico do Confronto

Nos dois encontros anteriores entre as equipes, o Azuriz levou a melhor em ambos:

03/07/2022: Marcílio Dias 0x1 Azuriz

Marcílio Dias 0x1 Azuriz 01/05/2022: Azuriz 1×0 Marcílio Dias

Ou seja, o time paranaense nunca perdeu para o adversário catarinense, um retrospecto que pode pesar psicologicamente para o Marcílio.

Odds e Cotações

As principais casas de apostas oferecem odds equilibradas para esse confronto:

Betano.br : Marcílio Dias: 2.12 Empate: 3.20 Azuriz: 3.25

: Superbet.br : Marcílio Dias: 2.12 Empate: 3.15 Azuriz: 3.25

: Aposta Ganha : Marcílio Dias: 2.09 Empate: 3.19 Azuriz: 3.24

:

As odds refletem o equilíbrio do duelo, com leve favoritismo para o time da casa.

Onde Assistir Marcílio Dias x Azuriz Ao Vivo?

A partida será transmitida ao vivo por plataformas de streaming e sites de apostas como bet365, para usuários cadastrados e com saldo na conta ou apostas realizadas nas últimas 24 horas. As transmissões podem ser acessadas via celular, tablet ou computador.

Livescore e Cobertura em Tempo Real

Você pode acompanhar o livescore em tempo real com estatísticas completas, posse de bola, chutes ao gol, escanteios e atualizações minuto a minuto através de plataformas como:

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.