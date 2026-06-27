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Prefeitura de Sorocaba zera a lista de espera para berçário na rede municipal – Agência de Notícias

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12 de dezembro de 2025

18:07

Por: Rose Campos

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), alcançou um importante marco para a Educação Infantil no município: a lista de espera para berçário foi oficialmente zerada. O resultado reforça o compromisso da Administração Municipal com a ampliação do acesso, a melhoria da oferta de vagas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância.

No total, 299 crianças inscritas para o berçário foram contempladas nesta sexta-feira (12), garantindo atendimento a todas as famílias que aguardavam por uma vaga nessa etapa.

Com esse avanço, a Prefeitura assegura que todas as crianças da faixa etária de berçário estarão atendidas no início do próximo ano letivo, reforçando o compromisso da gestão com uma educação infantil de qualidade, acolhedora e acessível.

A Sedu segue investindo na expansão da oferta e na melhoria contínua da rede municipal, garantindo às famílias sorocabanas maior tranquilidade e segurança na organização da rotina escolar de seus filhos. Além disso, as inscrições para creche permanecem abertas, e as vagas remanescentes podem ser consultadas diretamente no site oficial da Prefeitura de Sorocaba: Cadastro Municipal Unificado – Prefeitura de Sorocaba.

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