Motociclista morre após colidir contra um poste de energia no Operário

Um jovem motociclista de 21 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito com sua motocicleta e colidir contra um poste de iluminação. A tragédia aconteceu na noite deste sábado, 13, na Avenida General Bento Gonçalves, no bairro Operário.

Segundo a PMRR, o jovem seguia pela Avenida General Bento Gonçalves, do bairro Operário em direção ao bairro Pintolândia, quando se chocou contra um poste próximo ao buritizal. Uma testemunha relatou que ele perdeu o controle da motocicleta, bateu no meio-fio e, em seguida, se chocou contra o poste.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), ao chegar no local, o jovem já estava sem sinais vitais. Sendo confirmado o óbito pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Os militares fizeram o isolamento parcial da via e acionaram a Perícia Criminal e o Instituto de Medicina Legal. Logo após os levantamentos periciais, o corpo da vítima foi removido ao IML.

Uma tia do jovem compareceu ao local e a polícia entregou a motocicleta a ela. O fato foi comunicado à Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Da Redação

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