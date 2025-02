Comissão fiscalizará aplicação de recursos para a Educação nos conjuntos Pérola e Cruviana

A Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 5, requerimento dos vereadores Doutora Magnólia (PRB), Ítalo Otávio (PR) e Professor Linoberg (Rede) que cria comissão especial para fiscalizar a aplicação de recursos liberados para a Educação nos conjuntos Pérola do Rio Branco e Cruviana, localizados nos bairros Doutor Airton Rocha e Laura Moreira.

A ideia de criar o grupo surgiu na última sessão itinerante da CMBV, realizada no Doutor Airton Rocha. No evento, o presidente do Conselho Estadual das Cidades, Ricardo Mattos, disse que há R$ 4,7 milhões em recursos do Ministério das Cidades a serem aplicados exclusivamente na Educação do bairro, que podem ser investidos em construção e reforma de escolas e creches pela localidade.

Otávio acrescentou que outros R$ 2 milhões a serem investidos na Educação no Cruviana. “Esses recursos são oriundos da habitação das casas que foram construídas. O valor do empreendimento, 6% dele, compreende esses valores”, explicou.

“Nosso passo agora é ver como está o andamento desses recursos junto à Caixa Econômica Federal. Posteriormente, iremos na Secretaria de Educação conversar com a secretária Keila e depois com os setores de convênio, para que não percamos esses recursos que podem trazer ao Pérola e ao Cruviana a tão sonhada creche, a ampliação e construção de escolas”, ressaltou.

Durante a sessão de hoje, a vereadora Doutora Magnólia explicou que a comissão foi criada para “dar satisfação” sobre os investimentos nas localidades.