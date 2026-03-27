Estudantes de Caracaraí representam o Brasil em torneio escolar na Guiana

O esporte educacional de Roraima ultrapassou fronteiras e ganhou projeção internacional. Os alunos-atletas da Escola Estadual de Tempo Integral José Vieira de Sales Guerra, no município de Caracaraí, já estão em Georgetown, capital da República Cooperativista da Guiana, para disputar o KFC Goodwill School Football Tournament 2025

O campeonato escolar internacional reúne equipes de seis países e promove integração esportiva, cultural e educacional entre jovens estudantes. A programação oficial da competição iniciou nesse domingo, 14.

Para o aluno-atleta Caio Duarte, capitão da seleção do Brasil, vestir a camisa da escola e representar Roraima fora do país é motivo de orgulho.

“Eu agradeço, em nome dos atletas, à Secretaria de Educação e Desporto (Seed), por proporcionar esse momento incrível e permitir conhecer a cultura da Guiana, que é tão diferente da nossa. Jogar com times de outros países é uma experiência incrível e muito gratificante”, afirmou.

As passagens aéreas foram disponibilizadas pelo Governo da Guiana, por meio do Ministério dos Povos Indígenas e do Esporte, fortalecendo a cooperação internacional no esporte escolar. O Governo de Roraima, por meio da Seed, disponibilizou a ida do grupo de Caracaraí a Lethem.

São 16 alunos-atletas no time de futebol de campo da escola, acompanhados pela professora Rayane Alberti, técnica da equipe; professor Petrônio Silva, auxiliar técnico, e pelos professores Gean Menezes, Nedson Brito e Geovane, do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), que dão suporte técnico e institucional à delegação.

Vivência esportiva e educacional além do resultado

A equipe roraimense já entrou em campo e estreou contra a seleção escolar do Suriname. Apesar do placar adverso, o foco da delegação segue na aprendizagem, na vivência cultural e no desenvolvimento dos jovens.

A técnica da equipe, professora Rayane, disse que importante é a oportunidade de participar de um evento tão importante.

“Nossa estreia contra o Suriname não foi exatamente o que esperávamos. Mas, é importante lembrar que o nível aqui é muito alto. Nossa equipe é escolar, não é uma seleção estadual ou nacional, mas estamos fazendo o nosso melhor e vamos aprender com esse jogo para melhorar”, disse.

Educação integral e esporte como formação de cidadãos

Representando o IDR (Instituto de Desporto de Roraima), o professor Gean Menezes enfatizou o papel do esporte como ferramenta educacional e de inclusão.

“O Governo de Roraima está investindo mais nos Jogos Escolares de Roraima, nas categorias Mirim e Infantil, dentro das próprias escolas. Isso inclui melhorar a estrutura e o apoio nos municípios e na capital, e criar planos pilotos para desenvolver algumas modalidades específicas em escolas e municípios selecionados”, afirmou.

Programação intercultural e próximos jogos

Além das partidas, a delegação participa de uma programação intercultural organizada pela coordenação do evento, que inclui a Noite Cultural, com apresentações típicas dos países participantes, momentos de lazer e visitas a pontos turísticos de Georgetown.

A equipe volta a competir nesta semana e segue confiante para os próximos confrontos. A participação dos estudantes na competição reforça o compromisso do Governo de Roraima com a educação integral, o esporte educacional e a formação de jovens que levam o nome do estado para além das fronteiras, com talento, disciplina e espírito esportivo.

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