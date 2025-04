Governo de Roraima entrega escola totalmente reformada em Iracema após 29 anos

O Governo de Roraima entregou, nesta segunda-feira, 7, a revitalização completa do Colégio Estadual Militarizado Dom Pedro II, no município de Iracema, após quase três décadas sem reformas estruturais. A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Antonio Denarium, do secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, do senador Mecias de Jesus, além de autoridades locais e da comunidade escolar.A estudante do Ensino Médio, Ana Carolina de Souza, expressou sua empolgação com a reforma: “A escola está linda! A gente se sente valorizado e com mais vontade de estudar. Estou muito animada para usar o kit de robótica e participar dos novos projetos. É um novo tempo para todos nós.”O colégio, que atende 630 alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio (diurno e noturno) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), recebeu um investimento total de R$ 5,5 milhões. Desse valor, R$ 3,9 milhões foram provenientes de emenda parlamentar do senador Mecias de Jesus, e o restante foi contrapartida do Governo de Roraima.

A reforma incluiu a construção de 12 salas de aula, salas administrativas, bloco de informática, refeitório, quadra poliesportiva e estacionamento com bicicletário, além de novos mobiliários, como carteiras escolares, quadros brancos, freezers, fogão industrial e um laboratório didático móvel.

“Até o momento, 63 escolas estaduais foram totalmente reformadas, revitalizadas, ampliadas e novas unidades foram construídas. Atualmente, estamos trabalhando em 46 escolas estaduais que estão passando por reformas. Estamos próximos de concluir a licitação para a construção de mais 80 escolas estaduais, o que representa um grande avanço para a educação em nosso estado”, afirmou o governador Antonio Denarium.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, destacou a importância de garantir espaços pedagógicos modernos e inclusivos: “Nossa escola é um exemplo de investimento na educação, com um refeitório climatizado que oferece conforto e bem-estar para nossos alunos. Além disso, recebemos um kit de robótica no valor de R$ 45 mil, que permitirá que nossos estudantes desenvolvam habilidades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esperamos que a Escola Dom Pedro brilhe na Feira de Ciências deste ano, apresentando trabalhos pedagógicos incríveis na área de robótica.”

O Colégio Dom Pedro II foi fundado em 1948 e militarizado em 30 de junho de 2022. Com uma equipe de 52 professores e 51 servidores de apoio escolar, a instituição desenvolve projetos pedagógicos de destaque, como o Laboratório de Ensino de Matemática, Efetivando a Inclusão Digital, Família + Escola = Sucesso e Biblioteca em Ação, reafirmando seu compromisso com uma educação integral, inclusiva e voltada para o futuro.

O senador Mecias de Jesus, autor da emenda parlamentar que possibilitou a maior parte do investimento, enfatizou o impacto da reforma na educação local: “Investir em educação é garantir um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Estou muito feliz em ver essa emenda transformada em realidade e em saber que estamos contribuindo diretamente para o crescimento de Iracema e de Roraima.”

A gestora pedagógica da unidade, professora Vera Lúcia de Aquino, emocionada, lembrou a trajetória do colégio: “É um prazer e uma honra fazer parte do Colégio Militarizado Dom Pedro II. Quero estender meus parabéns a todos nós que somos parte desta comunidade. É um privilégio estar aqui e contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos.”

Além da reinauguração da escola, a comunidade local foi beneficiada com a distribuição de 400 redes de dormir, como parte do programa Rede do Bem, da Setrabes (Secretaria do Trabalho e do Bem-Estar Social), voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social.

