Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (08/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

por Basketbrasil.com.br

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder: Onde assistir ao vivo, resultados e estatísticas da NBA

Nesta terça-feira (8), Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder se enfrentam novamente pela temporada regular da NBA, em um duelo com clima de revanche e muita expectativa. A bola sobe às 21h (horário de Brasília), e os fãs poderão acompanhar todos os lances ao vivo por meio das principais plataformas de apostas com transmissão online, além do League Pass oficial da NBA.

Último confronto: domínio dos Lakers

Na última vez em que os times se encontraram, no dia 6 de abril, os Lakers atropelaram o Thunder por 126 a 99, mesmo atuando fora de casa. LeBron James e Anthony Davis foram os grandes destaques da equipe angelina, com atuação dominante nos dois lados da quadra. O resultado mostrou a força atual dos Lakers, que seguem firmes na briga por uma melhor posição no Oeste.

Momento das equipes

Los Angeles Lakers vive um bom momento. Nos últimos cinco jogos, venceu quatro e perdeu apenas um (contra os Warriors). Além da vitória sobre o Thunder, superou Pelicans, Rockets e Grizzlies, demonstrando solidez ofensiva e um elenco bem entrosado.

Oklahoma City Thunder, por outro lado, tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas (para Lakers e Rockets). Antes disso, vinha de três vitórias convincentes sobre Pistons, Bulls e Pacers, com destaque para a juventude e intensidade de sua equipe, liderada por Shai Gilgeous-Alexander.

Histórico recente do confronto

06/04/2025 – OKC 99 x 126 LAL

30/11/2024 – LAL 93 x 101 OKC

05/03/2024 – LAL 116 x 104 OKC

16/01/2024 – LAL 112 x 105 OKC

23/12/2023 – OKC 120 x 129 LAL

Os Lakers levam vantagem nos confrontos diretos mais recentes, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos contra o Thunder.

Estatísticas e destaques individuais

LeBron James (LAL) : Média de 25.2 pontos, 7.9 assistências e 7.1 rebotes por jogo.

: Média de 25.2 pontos, 7.9 assistências e 7.1 rebotes por jogo. Anthony Davis (LAL) : Média de 23.8 pontos e 12.4 rebotes.

: Média de 23.8 pontos e 12.4 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander (OKC) : Média de 29.7 pontos e 6.3 assistências.

: Média de 29.7 pontos e 6.3 assistências. Chet Holmgren (OKC): Média de 15.9 pontos e 7.8 rebotes.

Onde assistir ao vivo

Transmissão online : Bet365, EstrelaBet, Betano, Superbet e outras casas de apostas com serviço de streaming ao vivo (necessário ter saldo ou aposta recente).

: Bet365, EstrelaBet, Betano, Superbet e outras casas de apostas com serviço de streaming ao vivo (necessário ter saldo ou aposta recente). League Pass NBA: disponível por assinatura para acompanhar todos os jogos ao vivo e sob demanda.

Considerações finais

Com a moral elevada após uma vitória contundente, os Lakers chegam embalados para repetir o desempenho em casa. Já o Thunder precisa reencontrar seu melhor basquete para se manter firme na zona de classificação. O confronto promete intensidade, talento e muita emoção no Staples Center.

